Resmi olmayan sonuçlara göre MTSO komite seçimlerini Sadıkoğlu'nun listesi kazandı

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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) komite seçimleri tamamlanırken, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun listesi seçimi kazandı.

MTSO hizmet binasında saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Toplam 7 bin 212 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde üyeler, 33 meslek komitesinden meclise girecek 92 meclis üyesini belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre mevcut Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun listesi seçimden galip ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı