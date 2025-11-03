Renault ve Geely, Brezilya'da Stratejik Ortaklıklarını Güçlendiriyor

Renault Group ve Geely, Brezilya'daki stratejik işbirliklerini güçlendiren yeni anlaşmalara imza attı.

Renault Group'tan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Renault do Brasil, her iki markaya ait sıfır ve düşük emisyonlu araçların üretim ve satış faaliyetlerini yürütecek.

Anlaşmalar doğrultusunda Geely, Renault do Brasil'de yüzde 26,4 hisse sahibi olurken, Renault Group çoğunluk hissedarı olarak kalmayı ve şirketi mali tablolarında konsolide etmeyi sürdürecek.

Azınlık hissedarı konumundaki Geely, Renault do Brasil'in endüstriyel ve ticari kaynaklarına erişim hakkı kazanarak bölgenin en büyük otomotiv pazarında büyümesini hızlandıracak.

Geely markasına ait EX5 elektrikli SUV modeli ise Renault ağına bağlı özel marka bayileri aracılığıyla Brezilya'da satışa sunulacak.

Geely Auto markalı araçların, Renault modelleriyle birlikte Parana eyaletindeki Sao Jose dos Pinhais'te yer alan Ayrton Senna fabrikasında üretilmesiyle Renault do Brasil, üretim kapasitesini artıracak ve bu ileri teknolojili tesisin rekabet gücünü daha da yükseltecek.

Renault, Brezilya pazarı için sıfır ve düşük emisyonlu araç yelpazesini genişletmek amacıyla Geely'nin lider konumundaki GEA yeni enerji mimarisini kullanacak.

Ticari açıdan bakıldığında Renault do Brasil, Geely Auto'nun sıfır ve düşük emisyonlu araç portföyünü Brezilya'da dağıtarak satış, finansman ve hizmet alanlarında yeni büyüme fırsatları yaratacak.

İşbirliği sayesinde Renault Group ve Geely, Brezilya'daki varlıklarını güçlendirirken Latin Amerika'da 2025'in ilk yarısında gerçekleşen araç tescillerinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturan bu stratejik pazarda markalarının gelişimini hızlandıracak.

Renault Group ve Geely, daha önce de Renault Korea'ya yapılan ortak yatırım ve Horse Powertrain'in kurulması gibi bir dizi küresel işbirliği projesine imza atmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) François Provost, Brezilya'da Geely ile açıkladıkları ortaklığın, uluslararası stratejilerinde ileriye atılmış belirleyici bir adım olduğunu belirtti.

Bu işbirliğinin, endüstriyel mükemmeliyet ve teknolojik liderlik temelleri üzerine kurulu çevik bir işbirliği yapısı oluşturduğuna değinen Provost, "Güçlerimizi bir kez daha birleştirerek, hızla değişen otomotiv pazarında daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha çevik hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Geely Holding Group Başkanı Eric Li de yeni pazarlar ve yeni fırsatlar keşfetme konusunda Renault ile sürdürdükleri işbirliğinin, her iki taraf için de kazan-kazan durumu yaratacağını kaydetti.

Li, "Hem Renault hem de Geely, küresel ölçekteki teknoloji gücünü kullanarak en iyi ürünleri pazara sunma imkanına sahip." değerlendirmesinde bulundu.