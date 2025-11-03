Haberler

Renault ve Geely, Brezilya'da Stratejik Ortaklıklarını Güçlendiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Renault Group ve Geely, Brezilya'da sıfır ve düşük emisyonlu araçların üretimi ve satışı için yeni anlaşmalar imzaladı. Geely, Renault do Brasil'de yüzde 26,4 hisse sahibi oldu. Bu işbirliği, her iki markanın bölgedeki varlığını güçlendirerek yeni büyüme fırsatları yaratacak.

Renault Group ve Geely, Brezilya'daki stratejik işbirliklerini güçlendiren yeni anlaşmalara imza attı.

Renault Group'tan yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Renault do Brasil, her iki markaya ait sıfır ve düşük emisyonlu araçların üretim ve satış faaliyetlerini yürütecek.

Anlaşmalar doğrultusunda Geely, Renault do Brasil'de yüzde 26,4 hisse sahibi olurken, Renault Group çoğunluk hissedarı olarak kalmayı ve şirketi mali tablolarında konsolide etmeyi sürdürecek.

Azınlık hissedarı konumundaki Geely, Renault do Brasil'in endüstriyel ve ticari kaynaklarına erişim hakkı kazanarak bölgenin en büyük otomotiv pazarında büyümesini hızlandıracak.

Geely markasına ait EX5 elektrikli SUV modeli ise Renault ağına bağlı özel marka bayileri aracılığıyla Brezilya'da satışa sunulacak.

Geely Auto markalı araçların, Renault modelleriyle birlikte Parana eyaletindeki Sao Jose dos Pinhais'te yer alan Ayrton Senna fabrikasında üretilmesiyle Renault do Brasil, üretim kapasitesini artıracak ve bu ileri teknolojili tesisin rekabet gücünü daha da yükseltecek.

Renault, Brezilya pazarı için sıfır ve düşük emisyonlu araç yelpazesini genişletmek amacıyla Geely'nin lider konumundaki GEA yeni enerji mimarisini kullanacak.

Ticari açıdan bakıldığında Renault do Brasil, Geely Auto'nun sıfır ve düşük emisyonlu araç portföyünü Brezilya'da dağıtarak satış, finansman ve hizmet alanlarında yeni büyüme fırsatları yaratacak.

İşbirliği sayesinde Renault Group ve Geely, Brezilya'daki varlıklarını güçlendirirken Latin Amerika'da 2025'in ilk yarısında gerçekleşen araç tescillerinin yüzde 40'ından fazlasını oluşturan bu stratejik pazarda markalarının gelişimini hızlandıracak.

Renault Group ve Geely, daha önce de Renault Korea'ya yapılan ortak yatırım ve Horse Powertrain'in kurulması gibi bir dizi küresel işbirliği projesine imza atmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Group Üst Yöneticisi (CEO) François Provost, Brezilya'da Geely ile açıkladıkları ortaklığın, uluslararası stratejilerinde ileriye atılmış belirleyici bir adım olduğunu belirtti.

Bu işbirliğinin, endüstriyel mükemmeliyet ve teknolojik liderlik temelleri üzerine kurulu çevik bir işbirliği yapısı oluşturduğuna değinen Provost, "Güçlerimizi bir kez daha birleştirerek, hızla değişen otomotiv pazarında daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha çevik hale geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Geely Holding Group Başkanı Eric Li de yeni pazarlar ve yeni fırsatlar keşfetme konusunda Renault ile sürdürdükleri işbirliğinin, her iki taraf için de kazan-kazan durumu yaratacağını kaydetti.

Li, "Hem Renault hem de Geely, küresel ölçekteki teknoloji gücünü kullanarak en iyi ürünleri pazara sunma imkanına sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.