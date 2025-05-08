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Rekabet Kurumu ünlü süt firmalarına yönelik soruşturma başlattı

Rekabet Kurumu ünlü süt firmalarına yönelik soruşturma başlattı
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Rekabet Kurumu, süt pazarında rekabeti engelleyici eylemler olup olmadığını belirlemek için bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, süt üreticileri, tedarikçiler ve tüketiciler arasındaki ilişkileri ve piyasa koşullarını değerlendirecek.

Rekabet Kurumu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren çok sayıda firma ile Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği'nin, fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulundukları iddiasına yönelik ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Çiğ süt alımı pazarı bakımından Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ile 39 firma hakkında, süt yemi satışı pazarı bakımından 3 firma hakkında, paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarı bakımından ise 13 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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