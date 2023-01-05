Rekabet Kurumu, Danone Tikveşli, Eti Gıda, Horizon Hızlı Tüketim ve Nestle Türkiye Hakkında Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamaya göre; dört gıda şirketi hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı. Buna göre; Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma başlatılması kararlaştırıldı. Rekabet Kurumu'nun açıklaması şöyle:

"ÖN ARAŞTIRMA KARARA BAĞLANDI: Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ: Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 15.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ, Eti Gıda San. ve Tic. AŞ, Horizon Hızlı Tüketim AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi."

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 'Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlığı altındaki bölümde yer alan 4'üncü maddesi şöyle:

"Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."