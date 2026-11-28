Rekabet Kurumu 55 rekabet uzman yardımcısı için başvuru tarihlerini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rekabet Kurumu, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 55 rekabet uzman yardımcısı alacak. Adaylar tek kadroya başvurabilecek ve başvurular 7-21 Aralık'ta e-Devlet-Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak; yazılı sınav 23 Ocak 2027'de Ankara'da gerçekleştirilecek.
Rekabet Kurumu, 55 rekabet uzman yardımcısı istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kurum, 15'i genel, 15'i iktisat, 15'i hukuk ve 10'u bilişim kadrolarında olmak üzere 55 rekabet uzman yardımcısı alacak.
Sınava katılacak her aday tek kadroya başvurabilecek.
Adaylar, başvurularını 7 Aralık-21 Aralık tarihlerinde e-Devlet-Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapabilecek.
Sınavlar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak. Yazılı sınav, 23 Ocak 2027 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.