Rekabet Kurumu, birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları gerekçesiyle 37 firmayı incelemeye aldı ve 16'sına idari para cezası verdi. Vodafone, Flo, LC Waikiki ve Çiçeksepeti gibi büyük şirketler de ceza alanlar arasında yer alıyor.

Rekabet Kurumu birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaptıkları gerekçesiyle 37 firmayı derinlemesine incelemeye aldı ve bunlardan 16'sına idari para cezası verilmesine karar verdi. Kurum geri kalan 21 şirketin ise faaliyetlerinde herhangi bir ihlal tespit edilemediğini açıkladı. İşte ayrıntılar!

Rekabet Kurumu 16 şirkete idari para cezası verdi

Rekabet Kurumu'na göre şirketler arasında yapılan çalışan almama gibi centilmenlik anlaşmaları 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ediyor. Yapılan incelemeler sonucunda para cezasına çarptırılan firmalar arasında Vodafone, Flo, LC Waikiki ve Çiçeksepeti gibi dev isimler de var.

İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.https://t.co/iGm5OGnQRe — Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) August 2, 2023

İşte incelemeler sonucunda para cezası alan firmalar;

Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ,

Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi,

Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ,

Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ,

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ,

Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ,

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ,

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ,

Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ,

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ,

Türk Telekomünikasyon AŞ,

Veripark Yazılım AŞ,

Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ,

Vodafone Telekomünikasyon AŞ,

Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ,

Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ

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Faaliyetlerinde herhangi bir ihlal tespit edilemeyen firmalar ise şöyle;

41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret AŞ

Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ

Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.

Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ

Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ

İş Gıda AŞ

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ

Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ

Migros Ticaret AŞ

Mobven Teknoloji AŞ

Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri AŞ

Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti.

Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ

NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ

Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ

Pizza Restaurantları AŞ

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ

Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ

Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ

İşgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır.

Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir.

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