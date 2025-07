Rekabet Kurulu'ndan Zirai İlaç ve Tohumculuk Sektörüne Soruşturma

Rekabet Kurulu, zirai ilaç ve/veya tohumculuk pazarında faaliyet gösteren 12 teşebbüs ve 3 meslek birliği hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kurul, ön araştırma sürecinde, teşebbüslerin rekabete hassas bilgi paylaşımında bulunup bulunmadıkları ve çalışan ayartmama gibi iş gücü pazarını sınırlayıcı anlaşmalara taraf olup olmadıkları yönündeki iddiaları araştırdı.

Kurul, 12 teşebbüs ve 3 teşebbüs birliğinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasını uygun buldu.

Bu kapsamda soruşturma açılan şirket ve birlikler şu şekilde:

"Adama Turkey Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Basf Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti., Bayer Tohumculuk ve Tarım Limited Şirketi, Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi, Corteva Turkey Tarım AŞ, Fmc Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti., Kws Türk Tarım Ticaret Ltd. Şti., Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. AŞ, May-Agro Tohumculuk San. ve Tic. AŞ, Monsanto Gıda ve Tarım Ticaret Limited Şirketi, Polen Tohumculuk San. ve Tic. AŞ, Syngenta Tarım San. ve Tic. AŞ, Bitki Islahçıları Alt Birliği, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği."

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.