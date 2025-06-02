Rekabet Kurulu'ndan Malatya'daki Beton Firmalarına 72 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu'ndan Malatya'daki Beton Firmalarına 72 Milyon Lira Ceza
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Rekabet Kurulu, Malatya'da faaliyet gösteren bazı çimento, hazır beton ve agrega firmalarına toplamda yaklaşık 72 milyon lira idari para cezası verdi. İhlallerinin kanıtlandığı firmalar arasında Acemoğulları, Betontek ve Norm Maden yer alıyor.

Rekabet Kurulu, Malatya'da faaliyet gösteren hazır beton, çimento ve agrega firmalarına yönelik soruşturmada bazı teşebbüslere yaklaşık 72 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Malatya'da çimento, hazır beton ve agrega üretimiyle satışı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu, Acemoğulları, Betontek ve Norm Maden'den oluşan ekonomik bütünlük, Çimya, Kavuksan ve Çimbeton'un fiyat tespiti ve müşteri paylaşımına, Çınarlar ve Mabetaş'ın ise fiyat tespitine yönelik anlaşma yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri belirlendi.

Çimko, Erva ve Recydia'nın ise aynı kanunu ihlal ettiklerine yönelik herhangi bir bulguya ulaşılamadığından söz konusu teşebbüsler hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararına varıldı.

Kurul, kanunu ihlal ettikleri belirlenen teşebbüsler için idari para cezası kararı aldı. Bu kapsamda, hazır beton üretimi ve satışı pazarı, agrega üretimi ve satışı pazarı ve iş gücü pazarındaki ihlaller bakımından Acemoğulları'na 17 milyon 454 bin 321 lira, Betontek ve Norm Maden'den oluşan ekonomik bütünlüğe 5 milyon 871 bin 614 lira para cezası kesildi.

Hazır beton üretimi, satışı pazarı ve iş gücü pazarındaki ihlaller bakımından toplamda Çimya'ya 13 milyon 783 bin 92 lira, Kavuksan'a 8 milyon 743 bin 78 lira, Çınarlar'a 3 milyon 444 bin 931 lira, Mabetaş'a 3 milyon 476 bin 352 lira, hazır beton üretimi ve satışı pazarı bakımından ise Çimbeton'a 19 milyon 51 bin 703 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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