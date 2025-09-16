Red Bull Home Ground Turnuvası İstanbul'da Gerçekleşecek

Dünyanın en büyük sezon arası VALORANT turnuvalarından Red Bull Home Ground, Türkiye'nin önde gelen takımlarını İstanbul'da bir araya getirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ESA Espor Arena'da düzenlenecek finalde ekipler, kasımda New York'ta yapılacak dünya finaline katılabilmek için mücadele edecek.

Turnuvaya Türkiye'nin en iyi 8 VALORANT takımıyla açık elemelerden gelecek 2 takım katılacak. Grup aşamaları 6-7 Ekim'de, Türkiye finalleri ise 11-12 Ekim'de yapılacak. Finali kazanan ekip, 13-16 Kasım'da New York'ta dünya finallerinde sahne alacak.

Geçen yıl Türkiye finalinde Red Bull takımı FUT Esports, BBL PCIFIC'i 3-2 mağlup ederek dünya finaline yükselmişti. Dünya finalinde adını en iyi 4 takım arasına yazdıran FUT Esports ile bir diğer Red Bull takımı BBL Esports, bu yıl da şampiyonluk için ekran başına geçecek.

İstanbul'da düzenlenecek Red Bull Home Ground turnuvası, Red Bull oyuncusu Ferit "wtcN" Karakaya'nın kanallarından canlı yayınlanacak. Bunun yanı sıra tüm karşılaşmalar Red Bull Gamerszon ve Red Bull Türkiye Twitch kanallarından da canlı izlenebilecek.

Turnuva finallerini ayrıca Red Bull oyuncusu Alfajer ile Team Heretics oyuncusu Woot da yerinden takip edecek.