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Red Bull Half Court'ta Şampiyonlar Belli Oldu

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İzmir'de düzenlenen Red Bull Half Court sokak basketbol turnuvasının final etabında kadınlar ve erkekler kategorisinde şampiyonlar belirlendi. Erzurum Atatürk Üniversitesi kadınlarda, Beykoz Üniversitesi erkeklerde birinci oldu. Şampiyon takımlar, ekim ayında New York'ta düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

İzmir'de sokak basketbol turnuvalarından 3x3 basketbol etkinliği Red Bull Half Court final etabında şampiyonlar belli oldu.

Üniversite Sporları Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği etkinliğin final etabında kadınlar ve erkeklerde sekizer takım Cumhuriyet Meydanı'nda mücadele etti.

Kadınlar finalinde Erzurum Atatürk Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni 6-4 yenerek kupasını aldı.

Erkekler finalinde ise Beykoz Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni 9-8 yenerek kupaya uzandı.

Şampiyon olan takımlara madalya ve kupalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti.

Organizasyonda ayrıca seyircilerin de dahil olduğu 3'lük yarışmaları, smaç gösterileri gerçekleşti, müzisyen Anıl Piyancı konser verdi.

Bu yıl 25 ülkede düzenlenen Red Bull Half Court'ta kadın ve erkek kategorilerinin kazanan takımları, ekim ayında New York'taki dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Atatürk Üniversitesi New York Türkiye Erzurum Dünya İzmir Spor Ekonomi Güncel Haberler

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