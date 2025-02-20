Red Bull Half Court Basketbol Turnuvası Türkiye'de Başlıyor

"Red Bull Half Court" basketbol turnuvasının Türkiye ayağı, hafta sonu başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sokak basketbolu kültürünü yaşatan, Türkiye'nin yüksek katılımcıya sahip "3x3" basketbol turnuvalarından Red Bull Half Court'un eleme etabı 22 Şubat Cumartesi, final etabı ise 23 Şubat Pazar günü İstanbul'daki DasDas Ataşehir'de gerçekleşecek.

Global sponsorlar FILA ve Spalding'in yanı sıra Sneaks Up, Castrol ve One Spray Tattoo'nun partnerlikleriyle gerçekleşecek etkinliği kazanan takım, kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

FIBA kurallarının geçerli olduğu turnuvada takımlar, üç ana ve bir yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakikalık süre veya 21 sayıya ulaşan ilk takımın galibiyetiyle tamamlanıyor. Skor eşitliği halinde mücadele uzatmaya giderken, uzatma sürecinde 2 sayı bulan ilk ekip maçı kazanıyor. Bir takımın 7 faul yapması durumunda rakip ekip, 1+1 serbest atış hakkı da elde ediyor.

Red Bull Half Court turnuvası sırasında, break dansı yarışması "Red Bull BC One" da DasDas Ataşehir'de izleyicilerle buluşacak.