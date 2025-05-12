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Red Bull Four 2 Score Türkiye Finalinde 2.5 Üst FK Şampiyon Oldu

Red Bull Four 2 Score Türkiye Finalinde 2.5 Üst FK Şampiyon Oldu
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Red Bull Four 2 Score futbol turnuvasının Türkiye finalinde '2.5 Üst FK' takımı zafer elde ederek Türkiye birincisi oldu. Takım, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Red Bull Four 2 Score futbol turnuvasının Türkiye finalinde "2.5 Üst FK" takımı şampiyonluğa ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Konya, Sivas ve İstanbul'da gerçekleştirilen elemelerin ardından Üsküdar Meydanı'nda oynanan final karşılaşmalarını da lider tamamlayan 2.5 Üst FK, Türkiye birinciliği elde etti.

Şampiyon 2.5 Üst FK, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek. Bu yıl 20'den fazla ülkede düzenlenen turnuvanın dünya finali, Red Bull Salzburg takımının sahasında yapılacak.

Red Bull Four 2 Score'un Türkiye ayağına, bu yıl Migros da partner olarak destek verdi. Üsküdar'daki etkinlik sırasında düzenlenen gösteri maçına, Red Bull sporcuları "Isopowerr" ve Ege Arseven ile içerik üreticisi Arden Papazyan da katıldı.

Dörder kişiden oluşan takımların kalecisiz oynadığı turnuvada maçlar, 15x25 metre ölçülerindeki sahalarda, 10 dakika süresince gerçekleştiriliyor. İlk ve son dakikada atılan goller, 2 puan sayılıyor. Turnuvada devre arası ve mola yer almıyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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