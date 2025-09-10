Recep Zoriç'in Başarı Hikâyesi: Türkiye'ye Değer Katan ZRC Grup

Adana'nın sıcak sokaklarında çırak olarak başladığı yolculuğu, bugün Türkiye'nin en yenilikçi şirketlerinden biri olan ZRC Grup ile taçlanan Recep Zoriç, başarı hikâyesiyle girişimcilere ilham olmaya devam ediyor.

1965 yılında Siirt'ten Adana'ya göç eden bir ailenin evladı olan Zoriç, 1994'te dünyaya geldiğinde ailesi için umut ve şans demekti. Hayatın zorluklarını genç yaşta tanıdı, alın teriyle büyüdü. İnşaat sektörüne attığı ilk adımlar çıraklıkla başladı, zamanla kalfalığa yükseldi ve en sonunda kendi şirketini kurdu.

Bugün ZRC Grup, inşaat ve gayrimenkul geliştirme başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Grup, yenilikçi projeleri ve binlerce kişiye sağladığı istihdamla dikkat çekiyor. Recep Zoriç, "Başarı tesadüf değil, alın teri ve azmin sonucudur" diyerek ZRC Grup'un büyüme yolculuğunda disiplin ve çalışkanlığın önemini vurguluyor.

Sosyal sorumluluğu da ihmal etmeyen Zoriç, memleketi Adana'dan hiç kopmadı; ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu, gençlere yol gösterdi. Bugün İngilizce ve Arapça bilen iş insanı, İstanbul'da çalışmalarını sürdürürken ZRC Grup'u global bir marka yapma hedefiyle ilerliyor.

Recep Zoriç'in azmi ve vizyonu sayesinde ZRC Grup, yalnızca binalar inşa etmiyor, aynı zamanda yeni hayallerin temellerini atıyor.