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Ramazan'da Tatlıcılar Yoğun Mesaiye Başladı

Ramazan'da Tatlıcılar Yoğun Mesaiye Başladı
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Batman'ın Sason ilçesinde Ramazan ayıyla birlikte tatlı satışları önemli ölçüde artarken, tatlıcılar talebe yetişebilmek için yoğun bir çalışma temposuna girdi. İftar sofralarında tercih edilen tulumba, halka ve cevizli kadayıf tatlıları büyük ilgi görüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tatlıcılar yoğun çalışma temposuna girdi. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan tulumba, halka ve cevizli kadayıf tatlıları, büyük ilgi görerek üreticilerin mesaisini artırdı.

Ramazan ayı ile birlikte tatlı satışlarında önemli bir artış yaşandığını belirten 50 yıllık baba mesleği olan tatlı ustası Fatih Lenk, her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda yoğun tatlı talebi yaşandığını söyledi. Lenk, "Biz bu mesleği 50 yıldır bu işte çalışan babamızdan öğrendik. Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da tatlı tüketimi oldukça fazla. Hem görsel olarak, hem de sıcak olduğu için iftara yakın en fazla halka tatlısı, tulumba ve taş kadayıf tatlısı çok tercih ediliyor. Biz de buna göre hazırlıklarımızı tamamladık ve üretime başladık. Bu günde cevizli, fıstıklı kadayıf ve baklava çeşitleri başta olmak üzere çeşitli tatlılar yaptık. İnşallah bereketli bir ay geçiririz" dedi.

"İftarın yaklaşmasını bekliyor, sıcak tatlıyla eve gidiyoruz"

İlçede yapılan sıcak tatlıların vatandaşlar tarafından yoğun rağbet gördüğünü belirten vatandaşlardan Harun Yalçın, "Burası Ramazan ayında sürekli sıcak tatlı çeşitleri çıkarıyor. Bizde akşam eve giderken alıp gidiyoruz. Sason'da çıkardıkları bu tatlıyı severek tüketiyoruz. Bu ustalar babalarından öğrendikleri mesleği sürdürüyor. Çok temiz olduğu için tercih ediyoruz. Çocuklarda sevdiği için sürekli alıyoruz. Genellikle halka tatlısı, tulumba ve taş kadayıf tatlısı alıyoruz" dedi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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