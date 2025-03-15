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Ramazan'da Balık Tezgahlarında Durgunluk: Hamsi ve Mezgit Talep Gördü

Ramazan'da Balık Tezgahlarında Durgunluk: Hamsi ve Mezgit Talep Gördü
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Samsun'da Ramazan ayında balık tezgahlarında yaşanan sakinlikte, vatandaşların en çok hamsi ve mezgit satın aldığı belirtildi. Balıkçılar, bu yıl sezonun bereketli geçtiğini ifade etti.

Ramazan ayında balık tezgahlarında sakinlik yaşanıyor. İftarda balık yemek isteyen vatandaşlar ise en çok hamsi ve mezgit satın alıyor.

Samsun'da bulunan balık tezgahlarında Ramazan ayında durgunluk yaşanıyor. İlgi azalsa da yine de satışların olduğunu söyleyen balıkçılar, en çok hamsi ve mezgidin talep gördüğünü söyledi.

Balık satıcısı Mehmet Kılıç, "Ramazan'da balık tezgahlarında sakinlik var ama yine de iyi durumdadır. Vatandaşlar en çok hamsi, mezgit, barbun alıyor. Bu sene sezonumuz da çok bereketli geçti. İnşallah seneye de böyle bir sezon bekliyoruz. Vatandaşlarımız bu sene balığa doydu" dedi.

Vatandaş Yaşar Kuru, "Balık hep iyi, yeter ki ekonomi düzgün olsun. Ramazan'da en çok hamsi ile mezgit yedik. Bu bolluğa şükürler olsun" diye konuştu.

Vatandaş Arzu Yılmaz, "Balık fiyatları güzel. Biz tava balığını tercih ediyoruz. Fiyatlar ideal. Balık sezonunda en çok hamsi yedik" şeklinde konuştu.

Tezgahlarda balık fiyatları ise şu şekilde:

Hamsi 100 TL, istavrit 100 TL, mezgit 120 TL, barbun 150 TL, palamut 200 TL, çupra 300 TL, sazan 150 TL, kefal 100 TL. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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