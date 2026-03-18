Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde Ankara'da market denetimi yaptı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda, tatlı ve şekerleme ürünlerinin fiyatlarını denetlemek amacıyla çalışmalara devam ediyor. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin ekonomik çıkarları korumak ve haksız fiyat artışlarını önlemek için yapıldığını ifade etti.

Ramazan ayında temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimlerini sürdüren Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Yenimahalle ilçesinde bir markette denetim yaptı.

Ekipler, bayram öncesi tüketimi artan tatlı, çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat ve etiketlerini inceledi, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin de fiyat ve etiketlerini denetledi.

Ekiplerce, etiket-kasa fiyatı uyumsuzluğu ile haksız fiyat artışı kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına bakıldı.

"Denetimlerimize devam ediyoruz"

Denetime ilişkin değerlendirmede bulunan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, Ramazan Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına, başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeterya, restoran ve fırınlarda haksız fiyat artışı ve etiket mevzuatı kapsamında yoğun ve yaygın denetimlerimize devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Savaş alarmı! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor

ABD'den sürpriz adım! Geri çekiliyor
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...