"Ramazan'da ete zam yok"

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, devlet tarafından Ramazan ayında et fiyatlarının yükselmemesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Tüketicilerimiz Ramazan ayında etini ve kıymasını uygun şekilde yiyebilecek" dedi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, 2025 yılının dünya genelinde hayvancılık ve üreticiler açısından sıkıntılı geçtiğini ifade ederek, "Üreticilerimiz için 2025 yılı hastalıklarla mücadeleyle geçen bir yıl oldu ve girdi maliyetlerinin gerçekten yüksek olduğu bir yıl oldu. Üreticilerimizle 2025 yılını gerçekten çok büyük kayıplarla bitirdik ve üreticilerimiz için sıkıntılı bir yıl olarak geçti. Aslında dünya genelinde de hayvancılık yapan üreticiler için sıkıntılı bir yıl olarak geçti. Çünkü hem kuraklığın verdiği etkiyle hem de hayvan sayısının azalması ile beraber gerçekten dünyanın her yerinde et fiyatlarında belli yükselmeler oluşuyor. Özellikle de Amerika'da bu çok yoğun şekilde oluşmaya başladı. Amerika'da oluşan kuraklıktan dolayı çok yüksek şekilde ette sıkıntı oluşmaya başladı. Avrupa'da da, dünyanın her tarafında da ette sıkıntı olmaya başladı. İşte büyükbaş hayvan sayısında azalmalar oluşmaya başladı. Bununla ilgili üretim planlaması yapılması lazım. Ülkemizde de 2024-2025 yılları arasında yüzde 28 ile yüzde 35 arasında fiyatta bir yükseklik oldu ama girdi maliyetleri besili fiyatlarını hesapladığımız zaman bu yüzde 50'lerin üzerinde oldu. Enerji fiyatları, yem maliyetleri, işçilik maliyetleri ve girdi maliyetleri çok yüksek olunca üreticilerimiz gerçekten çok büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Şu anda da besilik hayvan tedariğinde çok sıkıntı yaşanıyor. Besili hayvan gerçekten ülkemizde şu anda çok az. Devletimiz de bundan dolayı besilik hayvan getirmeye çalışıyor. Bu da tabii bizim kapasitelerimizin yüzde 7-8'ine tekabül etmektedir. Bu üreticilerimizin şu anda besihanelerine, çiftliklerine pek fazla etki etmiyor ama piyasadan aldığımız yerli besilik hayvanlar ve girdi maliyetleri gerçekten şu anda çok yüksek" dedi.

"Ramazan'da ete zam yok"

Aras, Ramazan ayında tüketicilerin uygun et ve kıymaya ulaşabilmesi için devlet tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyerek, "Tabii gelecekte et fiyatları çok yüksek olacak. Yani dünyada nasıl yükseliyorsa bizde de yükselecek. Yani bunun yükselmemesinin bir ihtimali yok. Buna bizim hazırlıklı olmamız lazım. Yani et fiyatlarını biz dünyanın altında uyguna yiyeceğiz veya daha ucuz et tüketeceğiz diye bir kaide yok. Yükselecek ama şöyle bir şey var. Tabii mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayında et fiyatları yükselecek mi dersek yükselmeyecek. Görüntü bu şekilde. Çünkü devletimiz tarafından bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Kasaplık et, karkas et şu anda çok yoğun şekilde gelmekte. Et fiyatlarının yükselmesini de baskılamaktadır. Yani aslında bizim nihai tüketicimiz rahatlıkla Ramazan'ı daha uygun şekilde geçirecek. Daha uygun şekilde etlerini, kıymalarını yiyecekler. Herhangi bir huzursuzluğa ve herhangi bir sıkıntı olmayacağını biz tahmin ediyoruz. Fakat bayramdan sonra bana göre et fiyatları yükselecek ve yükselmesi de lazım. Çünkü maliyetler gerçekten çok yüksek. Yem fiyatları, girdi maliyetleri yüzde 50-60'ın üzerine çıkmakta. Üreticimizi de şu anda bu maliyetler karşısında ezmememiz lazım. Ezdiğimiz zaman eti ucuz yedireceğiz deyip de fiyatları geriye çektiğimiz zaman bu sefer üretici kalmaz. Zaten şu anda anaç hayvanların çok kesilmesi, genç üreticilerin piyasaya girmemesi ve halihazırdaki üreticinin piyasadan çekilmesi zaten şu anda piyasada bir daralma oluşturuyor. Bundan dolayı da çok büyük daralma olacak. İşte bu sebeplerden dolayı bizim şu anda üreticiye para kazandırmamız lazım. Yoksa üreticinin elindeki hayvanları ucuza alacağız diye, et fiyatlarını düşüreceğiz diye yaparsak, baskılarsak o zaman üreticiyi üzmüş oluruz. Gelecekte daha büyük sıkıntılar yaşarız. Zaten dünyada mal bulamıyoruz, mal fiyatları yükseliyor. İthalat yaptığımız ülkeler kendini şu anda sıkmaya başladılar, vermemeye çalışıyorlar. Çünkü onlar da mal bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden bizim kendi üreticimizi, çiftçimizi değerlendirmemiz lazım, korumamız lazım, para kazandırmamız lazım. ve desteklememiz lazım ki bu ülkenin gıda güvenilirliğini oluşturmamız lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ