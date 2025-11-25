Rakamlar belli oldu! Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo
Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi 2026 asgari ücreti için beklentiler netleşiyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hedef enflasyona göre zam yapılması beklenirken uzman tahminleri yüzde 20–30 aralığında. Bu senaryolara göre 2026 asgari ücretinin alt sınırı 26.524 TL, en yüksek olası rakam ise 28.735 TL olarak hesaplanıyor.
2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaşını belirlemek için masaya oturacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da belirlemede hedeflenen enflasyonun esas alınması bekleniyor.
HEDEF ENFLASYON FORMÜLÜ YENİDEN GÜNDEMDE
Geçtiğimiz yıl asgari ücret artışı, hedeflenen enflasyona refah payı eklenerek yapılmış ve ücret yüzde 30 artırılarak 22.104 TL seviyesine çıkarılmıştı. Kulislerde bu yıl da benzer bir yöntem izleneceği konuşuluyor.
UZMANLAR: ZAM BEKLENTİSİ %20–30 ARALIĞINDA
Ekonomistler ve piyasa uzmanlarının beklentilerine göre 2026 asgari ücret zammı yüzde 20 ile yüzde 30 aralığında şekilleniyor.
Merkez Bankası'nın 2026 yılı için açıkladığı:
- Enflasyon ara hedefi: %16
- Tahmin aralığı: %13 – %19
Bu oranlara %5 ila %10 arasında refah payı eklenmesiyle zam aralığının netleşmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETTE ALT SINIR 26 BİN 524 TL
Formül çerçevesinde 2026 yılı asgari ücretine ilişkin öne çıkan senaryolar şöyle:
- %20 zam: 26.524 TL
- %25 zam: 27.630 TL
- %30 zam: 28.735 TL
Buna göre 2026 yılı için asgari ücret alt sınırı 26.524 TL, iyimser senaryoda ise rakam 28.735 TL oluyor.
ZAM ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET LİSTESİ;
- %21 zam → 26.745 TL
- %22 zam → 26.966 TL
- %23 zam → 27.187 TL
- %24 zam → 27.408 TL
- %25 zam → 27.630 TL
- %26 zam → 27.851 TL
- %27 zam → 28.072 TL
- %28 zam → 28.293 TL
- %29 zam → 28.514 TL
- %30 zam → 28.735 TL