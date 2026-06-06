Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'tan açıklama

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı ifadeler nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Koç, mesajında "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.