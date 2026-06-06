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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'tan açıklama

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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İzmir'deki bir hastane açılışında sarf ettiği ifadeler nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, İzmir'de bir hastane açılışında kullandığı ifadeler nedeniyle özür mesajı yayımladı.

Koç, mesajında "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
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