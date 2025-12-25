Radisson Otel Grubu'ndan yeni yıl etkinliği

Radisson Otel Grubu, İstanbul'daki Radisson Blu Bosphorus Hotel'de geleneksel yeni yıl "brunch" etkinliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, turizm ve yaşam tarzı alanında yayın yapan medya temsilcileriyle sosyal medya içerik üreticilerinin ağırlandığı davette konuklar, müzik eşliğinde yeni yıl atmosferini deneyimledi.

İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde gerçekleşen etkinlikte, vokalde Alara Noyan, trombonda Burak Dursun ve klavyede Onat Murat'ın yer aldığı caz performansı sergilendi.

Ortaköy'de konumlanan ve Boğaz manzaralı odalara sahip otel, tarihi ve kültürel mekanlara yakınlığıyla misafirlerine konaklama imkanı sunuyor.