QNB Türkiye ve TikTok'tan Sürdürülebilir Dijital Reklamcılık İşbirliği

QNB Türkiye, dijital reklamcılığın çevresel etkilerini azaltma hedefi kapsamında TikTok ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle medya kaynaklı karbon salımını ölçerek dijital kampanyalarının karbon ayak izini azalttı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye'nin TikTok kampanyaları, global çevrim içi video platformlarına kıyasla yüzde 83, global sosyal medya ortalamasına göre yüzde 23 ve Türkiye'deki internet platformları ortalamasına göre yüzde 67 daha düşük karbon emisyonuna yol açtı.

Net sıfır hedefi kapsamında tüm iş süreçlerini çevresel etkiler açısından iyileştirmeyi amaçlayan banka, bu hedef doğrultusunda dijital yayıncılık faaliyetlerinde de sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşım benimsiyor.

Scope3 tarafından 1000 gösterim başına karbondioksit eşdeğeri gram (gCO2ePM) metriğiyle yapılan ölçümler, QNB Türkiye'nin kampanyalarındaki düşük karbon ayak izinin, içerik optimizasyonlarından değil, TikTok'un sürdürülebilirlik odaklı altyapısından kaynaklandığını ortaya koydu.

Platformun yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı, yüksek enerji verimliliğine sahip veri işleme sistemleri ve operasyonel emisyonları azaltma taahhütleri, reklam gösterimlerinin çevresel etkisini azaltan temel unsurlar arasında yer aldı.

TikTok ve Scope3 işbirliği, markaların kampanyalarını daha düşük çevresel etkiyle planlamasına, sürdürülebilirlik hedeflerine uyumlu stratejiler geliştirmesine ve net sıfır taahhütlerine katkı sağlamasına olanak tanıyor.

QNB Türkiye ise finansal ve iletişim faaliyetlerini düşük karbonlu dönüşümün bir parçası haline getirerek, sürdürülebilirlik ve finansal performansını birlikte geliştirmeyi hedefliyor.

Sürdürülebilir iletişimde dijital adımlar

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye İletişim Direktörü Armağan Engel, 2050 Net Sıfır hedeflerinin yalnızca azaltım değil, aynı zamanda tüm süreçleri şeffaf biçimde ölçmeyi gerektirdiğini belirtti.

Dijital reklamcılığın Scope 3 emisyonlarının önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayan Engel, "TikTok-Scope3 çözümü sayesinde kampanyalarımızın çevresel etkisini somut verilerle takip ediyor, daha düşük karbon ayak izine sahip iletişim modelleri tasarlıyoruz. Bu yaklaşımı yalnızca bir sürdürülebilirlik uygulaması olarak değil, uzun vadeli değer yaratımının doğal bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

TikTok Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz da Scope3 ile yürüttükleri işbirliğinin dijital reklamcılıkta sürdürülebilirlik raporlaması alanında markalara somut araçlar sunduğunu kaydetti.

Aldanmaz, "QNB Türkiye'nin bu çözümü hızla uygulayarak başarılı sonuçlar elde etmesi sektör adına ilham verici. Reklamcılığın çevresel etkisinin şeffaf biçimde ölçülmesi, sürdürülebilir bir standardın oluşmasına katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.