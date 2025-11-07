Haberler

Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında "tefecilik" yani yasa dışı faizle borç verme suçundan soruşturma başlattı. Bankanın faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içindeki şirketlere kredi altında altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verdiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası'nın tefecilik ve kara para aklama suçları işlediğini tespit etti.
  • Q Yatırım Bankası, mali zorluk içindeki şirketlere yasal faiz oranlarının üzerinde borç para vererek haksız kazanç sağladı.
  • Q Yatırım Bankası yöneticileri Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik tespitler yapıldı.

MALİ ZORLUK İÇİNDEKİ ŞİRKETLERE BORÇ PARA

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanarak mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği belirlendi.

3 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Banka yetkilisi şüpheli Ali Ercan ile diğer şüpheliler Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

