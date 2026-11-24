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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısına rağmen Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, söz konusu saldırılara karşılık vermelerinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Putin, başkent Moskova'daki Rusya'nın enerji sektörünün geliştirilmesine yönelik strateji komisyonu toplantısında, ülkedeki akaryakıt piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Putin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın bu saldırıların yapılmaması yönündeki çağrısına ve doğrudan talebine rağmen Kiev yönetimi bu tür çağrıları dinlemiyor. Her şey, hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor." dedi.

Putin, söz konusu saldırılara ilişkin, "Bu bağlamda, saldırılara tarafımızca karşılık verilmesi kaçınılmazdır. Herkes bunu bilmeli." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın haziran başında yoğunlaştırdığı ve 40 gün sürmesini planladığı saldırılarla Rusya'ya ciddi zarar veremediğini dile getiren Putin, petrol rafinerilerinin ve bu tesislerde çalışanların güvenliğinin artırılması için ilave tedbirler alınmasını önerdi.

Ülkenin iç pazarında öncelikli hedeflerinin akaryakıt arzında istikrarı sağlamak olduğunu vurgulayan Putin, vatandaşların yanı sıra şirketlerin ve kuruluşların da akaryakıt ihtiyacının kesintisiz karşılanması gerektiğini ifade etti.

Putin, özellikle mevsimsel koşulların önemli rol oynadığı tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin akaryakıt tedarikinde sorun yaşamaması gerektiğine dikkati çekti.

Rusya'nın enerji sektöründe ileri teknolojilere ve önemli bir uzmanlığa sahip olduğunu anlatan Putin, Rus şirketlerinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen küresel enerji piyasalarında öncü konumda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA