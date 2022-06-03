Putin, Ukrayna tahılı için komşusunu işaret etti: Belarus üzerinden ihraç edilebilir - Haberler

Ukrayna'nın tahıl ihracatına Rusya'nın engel olduğu tartışmaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMSEYİ DURDURMUYORUZ"

Putin açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna limanlarının tahıl ihracatını engellediği haberlerini yalanlayarak, "Ukrayna tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Kimseyi durdurmuyoruz. Ancak bunun için Belarus'a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor" dedi.

PUTİN UKRAYNA VE BATI'YI SORUMLU TUTTU

Putin ayrıca, Batılı ülkelerin küresel gıda pazarındaki sorunlardan Rusya'yı sorumlu tutarak kendi politika hatalarını örtbas etmeye çalıştıklarını söyledi. Moskova ise Ukrayna'nın tahıl ihracatının kesintiye uğramasından Ukrayna ve Batı'yı sorumlu tuttu.

"YAPTIRIMLAR NEDENİYLE SORUNLAR KÖTÜLEŞTİ"

Öte yandan Putin, İngiltere ve ABD'nin Rus gübrelerine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel gıda piyasalarındaki sorunların daha da kötüleştiğini söyledi.

BUĞDAY ARZININ 3'TE 2'SİNİ OLUŞTURUYORLAR

Rusya ve Ukrayna, dünyanın buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar. Ancak Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı yapılamaması, olası bir küresel gıda krizinin giderek büyümesine neden oluyor. Ukrayna aynı zamanda önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı konumunda. Batılı güçler, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için 'güvenli koridor' oluşturulmasını fikrini tartışıyorlar. Ancak böyle bir koridor Rusya'nın onayını gerektiriyor.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi