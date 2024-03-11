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Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti

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Rusya lideri Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti. Böylelikle bundan sonra İngiliz balıkçılar Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanamayacak. Öte yandan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçenlerde yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini ifade ederek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etti.

Putin'in imzaladığı kararnameyle İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı. İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu.

"ARTIK KİLO VERSİNLER, AKILLANSINLAR"

Anlaşma, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirterek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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