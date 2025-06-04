Putin'in Temsilcisi, İş Dünyasının Faiz İndirim Umutlarını Değerlendirdi

Putin'in Temsilcisi, İş Dünyasının Faiz İndirim Umutlarını Değerlendirdi
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Rusya'nın uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu temsilcisi Kiril Dmitriyev, iş dünyasının 6 Haziran'daki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi beklediğini ve bunun ekonomiyi canlandıracağını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, iş dünyasının, Rusya Merkez Bankasının 6 Haziran'daki toplantısından faiz indirim kararı çıkmasını umduğunu belirtti.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı da olan Dmitriyev, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Merkez Bankasının 6 Haziran'daki toplantısı neticesinde alması beklenen politika faiz kararını değerlendirdi.

Para politikasının gevşetilmesinin, yatırımları ve ekonomik büyümeyi artıracağını vurgulayan Dmitriyev, "İş dünyası ve yatırım çevreleri, umutlarını Rusya Merkez Bankasının 6 Haziran'daki toplantısında faiz oranlarının düşürülmesine bağlamış durumda." ifadesini kullandı.

Rusya Merkez Bankası, enflasyondaki artış nedeniyle politika faizini Ekim 2024'te 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Rus yetkililer, savaşla birlikte özellikle savunma sanayisinde hızla artan üretim nedeniyle ekonominin fazla ısındığını ve 2025'te soğuma sürecinin başlayacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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