Putin, Citibank'ın Rusya Varlıklarının Satışına Onay Verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Citibank'ın Rusya'daki varlıklarının "Renaissance Capital-Financial Consultant" adlı şirkete satışına onay verdi.

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, Citibank'ın ülkedeki varlıklarının Rusya merkezli "Renaissance Capital-Financial Consultant" adlı şirket tarafından satın alınmasına izin verildi.

Rusya'da daha önce de Goldman Sachs gibi bazı finans kuruluşlarının varlıkları Rus şirketlerine satılmıştı.

Batılı çok sayıda şirket, yaptırımların ardından Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.