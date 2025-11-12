Haberler

Putin, Citibank'ın Rusya Varlıklarının Satışına Onay Verdi

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Citibank'ın Rusya'daki varlıklarının 'Renaissance Capital-Financial Consultant' adlı şirkete satışını onayladı. Bu kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Rusya'da daha önce de Goldman Sachs gibi bazı finans kuruluşlarının varlıkları Rus şirketlerine satılmıştı.

Batılı çok sayıda şirket, yaptırımların ardından Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
