PÜİS, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin Maliyetinin Yüzde 80'ini Karşılayacak

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı İlhan Kaya, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) sistemi zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Yaptığımız antlaşma ile bu maliyetin yüzde 80'ini PÜİS olarak karşılamaya karar verdik" dedi.

Bölge genelinde bulunan birçok akaryakıt işletme sahibi ve yetkili isimleri, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından organize edilen program kapsamında Van'da buluştu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkan Yardımcısı İlhan Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen 500'e yakın akaryakıt işletme sahibi ve yetkilisi, Türkiye genelinde zorunlu hale getirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) konusunda bilgilendirildi. Düzenlenen toplantının amacı ile ilgili açıklamalarda bulunan PÜİS Genel Başkan Yardımcısı İlhan Kaya; "Bilindiği gibi ülke genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) sistemi zorunlu hale getirildi. Bu da akaryakıt istasyonlarına ciddi manada bir külfet getiriyordu. Bu anlamda yaptığımız antlaşma ile bu maliyetin yüzde 80'ini PÜİS olarak karşılamaya karar verdik. Akaryakıt istasyonları arasında bulunan dengesizliği gidermek anlamında PÜİS olarak yaptığımız başarılı bir çalışma ile bunu çözmüş olduk. Genel Başkanımız İmran Okumuş bu konuda büyük emekler verdi. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği üzere, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) sistemi akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara, taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir. UTTS, akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satış işlemlerinde vergi güvenliğini sağlar ve denetim etkinliğini artırır. Toplantımızın ana teması buydu. Batman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Mardin, Bitlis, Siirt, Muş, Bingöl, Hakkari, Şırnak gibi çevre illerde bulunan akaryakıt bayileri ile bugün Van'da bir araya geldik. Sözleşmelerimizi imzaladık. Her birinin ayağına, her birinin yüreğine sağlık olsun diyorum. Ayrıca her konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Vanlı akaryakıt istasyonu yetkilisi Yunus Kaval'a teşekkür ediyorum. Her daim bizim yanımızda yer alması bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) olarak, amacımız akaryakıt işletmelerine destek olabilmektir. Soğuk hava şartlarına rağmen Van ilimize gelerek toplantımıza iştirak eden her bir işletme sahibi ve yetkilisine teşekkür ediyorum" dedi. - VAN