PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında etkileyici fotoğrafları inceleyerek çeşitli kategorilerde tercihlerini belirledi. Gülten, özellikle 'Gazze: Açlık' ve 'Spor' kategorilerindeki fotoğrafların etkileyici olduğunu vurguladı.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genel Müdür Gülten, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Gülten, "Portre" kategorisinde Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa" isimli karesini oyladı.

Gülten, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" isimli fotoğraflarını tercih etti. "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy veren Gülten, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını seçti.

Fotoğrafları inceleyen Gülten, "Fotoğraf etkileyici bir sanat, oy vermek her geçen yıl daha da zorluyor ve daha güzel fotoğraflar geliyor. Değişim, dönüşüm var. Önceden seçmekte zorlanmıyordum, bir iki tanesi öne çıkıyordu ama bu sefer özellikle 'Gazze: Açlık' ve 'Spor' kategorisinde çok fazla etkileyici fotoğraflar vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz, güzel fotoğraflar var." ifadesini kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
