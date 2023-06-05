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PTT, Dünya Çevre Günü anısına pul ve zarf çıkardı

PTT, Dünya Çevre Günü anısına pul ve zarf çıkardı

Ekonomi Haberleri

PTT AŞ, Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık) konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. Pul müzesinde kullanılmaya başlanan ilk gün damgasıyla birlikte filatelik ürünler abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, filateli.gov.tr ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Ptt AŞ, "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık)" konulu 10 lira bedelli anma pulu (85x50 milimetre boyutunda) ve söz konusu pula ait 20 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, şirkete ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Dünya Çevre Günü (Ekolojik Okuryazarlık) 05.06.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı. ???????

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi

Dünya Çevre Günü PTT Ekonomi Haberler

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