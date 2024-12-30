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Promosyon yarışı kızıştı

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Yeni yılda bankaların vereceği promosyon, büyük bir rekabet doğurdu. Öyle ki kimi bankanın vaadettiği promosyon rakamı, açıklanan yeni asgari ücret olan 22 bin 104 lirayı bile geride bıraktı.

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete gelen %30 zammın ardından şimdi de memur ve emekli zamları gündemde. Bankalar ise yeni yıl maaşlarını ödeyebilmek için büyük bir rekabete girişti. Öyle ki bazı bankaların verdikleri promosyon yeni asgari ücreti de mevcut emekli maaşlarını da aşıyor.

BANKA PROMOSYONU MAAŞI SOLLADI

2025 yılı itibariyle bankaların emeklilere verdiği promosyon da artacak. Yeni emekliler, emekli olmaya hak kazananlar ve emekli olup maaşını başka bir bankaya taşıyacaklar için farklı farklı senaryolar söz konusu.

Promosyon yarışı kızıştı

PROMOSYON YENİ ASGARİ ÜCRETİ BİLE GERİDE BIRAKTI

Özel bankalar rekabet şartlarıyla promosyon tutarlarını yukarıya çekti. 2025 yılında maaşını başka bankaya taşımak isteyen emekliler için banka promosyon tutarları 24 bin lirayı buldu.

2024 bitmeden emekli olmak isteyen birçok kişi var, bu da bankaların iştahını kabartıyor. Öyle ki maaşı 10 ile 15 bin TL arasında olan emeklilerin yeni yılda alacakları promosyon tutarı 13 bin TL'yi bulabilir. Maaşları 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olan emekliler 16 bin TL promosyon alabiliyor. Maaşları 20 bin üzeri olan emekliler ise maaşlarından 4 bin TL fazlasını yani 24 bin TL'yi alabilecek.

KART ŞARTINA DİKKAT!

Bazı özel bankalar 24 bin TL'ye kadar promosyon veriyor. Ancak bu yüksek promosyon için bir de şartları var; o da kredi kartı. Buna ilave olarak maaş hesabına ek olarak mevduat hesabı açma gibi durumları da zorunlu kılıyor.

Promosyon yarışı kızıştı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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