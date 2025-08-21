Prometeon'dan Sürdürülebilirlik Raporu Açıklandı

Prometeon Tyre Group, yayınladığı 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nda çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki çalışmalarını ve güncel performansını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevresel, sosyal, yönetişimsel ve ekonomik olmak üzere dört ana başlıkta hazırlanan raporda, sürdürülebilirlik hedeflerinin Prometeon'un operasyonlarının ve stratejik karar alma süreçlerinin mutlak parçası olduğu vurgulandı.

Raporda, şirketin ESG stratejisini güçlendirirken, sürdürülebilirliğin şirket için tüm alanlarda odak haline geldiği aktarıldı.

Şirket, 2024 yılı itibarıyla kuruluş yılı 2017'den bu yana sera gazı emisyonlarında yüzde 35,8 azaltım sağladı. Böylece şirket, 2030 için belirlediği yüzde 32'lik emisyon azaltım hedefini 6 yıl önceden aşmayı başardı.

Aynı dönemde, elektrik kullanımında da yüzde 13,6 azaltım kaydedildi. Şirket, 2016 baz yıla göre, 2025'te enerji kullanımını yüzde 23, 2030'a kadar ise yüzde 31 azaltmayı hedefliyor.

Şirket, Paris Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derece sınırıyla uyumlu bir yol haritası doğrultusunda, 2040'ta iklim nötrlüğüne ulaşmak gibi net ve iddialı bir uzun vadeli hedef belirledi.

Yenilenebilir enerji kullanımını artırma konusundaki kararlılığını sürdüren şirket, grubun toplam elektrik kullanımının yüzde 47,8'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Brezilya'da kullanılan elektriğin ise yüzde 100'ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken, Gravatai üretim tesisi Kapsam 1 ve 2 emisyonları açısından halihazırda karbon nötr konumda bulunuyor.

Malzeme kullanımı ve atık yönetimi, şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin odağında yer alıyor. 2024 itibarıyla kullanılan malzemelerin yüzde 33'ü yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 1,89'u ise geri dönüştürülmüş içeriklerden oluşuyor.

Oranların her yıl artması hedeflenirken, şirketin 2030 için belirlediği hedef, toplamda yüzde 40 yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına ulaşmak olarak belirlendi. Şirket, bu oranı 2050 itibarıyla yüzde 100'e çıkarmayı amaçlıyor.

Atık yönetiminde de önemli sonuçlar elde eden şirket, 2024 itibarıyla yüzde 98,2 atık geri kazanımı sağlayarak, 2030 için belirlenen yüzde 97'lik hedefin üzerine çıkmayı başardı.

Şirket 5 yıl içinde, doğrulama sürecini yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor

Şirket, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında tedarik zincirini de kapsayan bütüncül bir yaklaşım benimsiyor. Bu doğrultuda, 2024'te, yıllık ham madde alımlarının yüzde 21'ini kapsayan 17 tedarikçiye denetim gerçekleştiren şirket 5 yıl içinde, doğrulama sürecini yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor. Yalnızca tedarikçilerle sınırlı kalmayan yaklaşım, üretim zincirinin tamamında olumlu etki yaratmayı amaçlıyor.

Ayrıca, şirket geçen yıl boyunca tüm çalışanlarını kapsayan yapılandırılmış teşvik planını hayata geçirdi. Plan kapsamında, çalışanlara ESG hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlı olarak prim ve yan haklar sunulmaya başlandı.

Şirketin iş stratejilerine ve operasyonlarına entegre ettiği ESG yaklaşımı, uluslararası derecelendirme kuruluşu "Morningstar Sustainalytics" tarafından kapsamlı değerlendirmeye tabi tutuldu. Şirket, sürdürülebilirliğe ve sera gazı emisyonlarının azaltımına yönelik istikrarlı taahhüdü sayesinde, 12,5 ESG Risk Puanı ile "Düşük Risk" kategorisinde yer aldı.

Kendisini dünya çapında en iyi performans gösteren şirketler arasında konumlandıran bu derecelendirmeye göre şirket, 2024'te otomotiv sektöründe 10'uncu, lastik sektöründe ise 5'inci sırada konumlandı.

Konum, şirketin ESG yönetim modelinin sağlamlığını ve şirketin değer zinciri boyunca çevresel, sosyal ve yönetişim risklerini azaltma konusundaki artan kararlılığını ortaya koyuyor.

Raporun hazırlanmasında, şirket, "Global Reporting Initiative" (GRI) standartlarını esas aldı. GRI çerçevesi, kuruluşların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini şeffaf biçimde raporlamalarına olanak tanırken, etki analizini, faaliyetlerin topluma ve çevreye olan olumlu ya da olumsuz yansımalarının anlaşılması ve etkili şekilde aktarılması açısından temel bir unsur olarak konumlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prometeon İç Denetim, Uyum, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Nicolas Marchi, endüstriyel ve ticari lastik sektöründe sürdürülebilirliğin, stratejik öncelik olduğunu belirtti.

ESG kriterlerini, tedarikçi seçiminden çalışan refahına, finansal yapılanmadan operasyonel süreçlere kadar tüm iş modellerine entegre etmelerinin, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda değer oluşturmalarına olanak tanıdığını aktaran Marchi, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım yalnızca liderlik konumumuzu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda malzeme, süreç ve ürün performansında inovasyonu teşvik ediyor ve '2040 Net Sıfır' hedefimize kararlılıkla ilerlememizi sağlıyor. Sürdürülebilirlik, aynı zamanda bu konulara giderek daha duyarlı hale gelen genç yetenekleri çekme konusunda belirleyici bir faktör haline geldi."