Prof. Dr. Üner çocuk obezitesinde çözümün yaşam çevresini düzeltmek olduğunu söyledi

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Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sarp Üner, çocukluk çağında obeziteyle mücadelede yalnızca bireysel alışkanlıkların değiştirilmesinin yeterli olmadığını, ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve çocuklara sağlıklı bir çevre sunulması gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üner, önceki dönemde daha çok ileri yaşlarla ilişkilendirilen obezite, insülin direnci ve karaciğer yağlanması gibi bazı hastalıkların gençlerde görülmesinde hem gelişen tanı olanaklarının hem de değişen yaşam koşullarının etkili olduğunu ifade etti.

Tanı yöntemleri sayesinde bazı sorunların henüz belirti vermeden saptanabildiğini aktaran Üner, çocukluk çağı obezitesi ve tip 2 diyabet gibi hastalıklardaki artışın yalnızca erken teşhisle açıklanamayacağını vurguladı.

Gebelikten yaşamın ilk iki yılına uzanan dönemin metabolik sağlık açısından önem taşıdığına değinen Üner, anne sağlığı, beslenme ve çevresel koşulların çocuğun ileriki yaşamındaki hastalık risklerini etkileyebildiğine dikkati çekti.

Söz konusu etkilerin "değiştirilemez bir gelecek" anlamına gelmediğini vurgulayan Üner, "Risk, anne karnında yazılmış değil. Doğum sonrasında sağlıklı beslenme, hareket, uyku ve temiz bir çevre, bu riskleri önemli ölçüde azaltabilir. Anne sağlığı kadar, doğum sonrası yaşam koşulları da belirleyici." ifadelerini kullandı.

Üner, şekerli içecekler ve ultra işlenmiş gıdaların çocukların günlük beslenmesinde daha fazla yer bulduğunu belirterek, söz konusu ürünlerde yüksek tüketimin kilo artışına ve metabolik sorunlara zemin hazırlayabildiğini kaydetti.

Ekran kullanımının da yalnızca süresi üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Üner, "Asıl sorun, çocuğun ekrana bakması değil, ekranın çocuğun gününde nelerin yerini aldığı. Ekran süresi uzadıkça hareket, uyku ve arkadaşlarla dışarıda oynama azalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenli hareketin yanı sıra yeterli uykunun sağlığın korunmasında önemli olduğunu ifade eden Üner, gece geç saatlere uzayan ekran kullanımının uyku düzenini bozabildiğini ve ertesi gün beslenme tercihlerini etkileyebildiğini anlattı.

"Çözüm çocukların yaşam çevresini düzeltmek"

Çocukluk çağı obezitesinin yalnızca irade veya beslenme tercihi üzerinden ele alınmaması gerektiğine işaret eden Üner, genetik yatkınlık, hormonal etkenler, günlük hareket olanakları ve ailelerin yaşam koşullarının da bu süreçte rol oynadığını vurguladı.

Sağlıklı gıdaya erişimin ve güvenli oyun alanlarının her çocuk için aynı düzeyde olmadığını aktaran Üner, "Bugünün çocuğu, hareketsizliğin kolaylaştığı, kalorinin ucuzladığı ve uykunun bozulduğu bir dünyada büyüyor. Çözüm, çocukları suçlamak değil, yaşam çevresini düzeltmek." değerlendirmesini yaptı.

Üner, okullarda sağlıklı beslenme seçeneklerinin artırılmasının, hareket ve oyun olanaklarının desteklenmesinin, mahallelerde güvenli parklar ile yürüyüş ve bisiklet yollarının yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu aktardı.

Çocukluk döneminde başlayan obezite ve metabolik sorunların yetişkinlik sağlığını da etkileyebildiğine değinen Üner, erken dönemde kazanılan sağlıklı alışkanlıkların uzun vadeli risklerin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Bazı metabolik sorunların belirgin şikayet oluşturmadan ilerleyebildiğine dikkati çeken Üner, çocukların büyüme ve gelişiminin düzenli sağlık kontrolleriyle takip edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, ailelere şu tavsiyelerde bulundu:

"Evde sağlıklı besin seçeneklerinin artırılması, yemeklerin mümkün olduğunca ekran olmadan birlikte yenmesi, günlük hareketin desteklenmesi ve uyku düzeninin korunması gerekiyor. Değişim, bütün aileyi kapsamalı. Çocuğunuzu kilosu üzerinden eleştirmeyin, kendi başına diyet yaptırmayın. Değişim çocuğa değil, bütün aileye ait olsun. Bir sorun düşünüyorsanız, çocuk doktoruna ya da diyetisyene danışın."

Kaynak: AA