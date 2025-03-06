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Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekti. Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com'da Melis Yaşar'a değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, mevduat faizlerinin yüzde 50'nin altına ineceğini, kredi faizlerinin düşeceğini ve döviz kurlarında artış olacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayında faiz indirimi kararı aldı. Politika faizi, 250 baz puan düşürülerek yüzde 42,5 seviyesine çekildi. Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, bu kararın piyasalara etkisini Haberler.com'da Melis Yaşar'a değerlendirdi. Erdoğan, mevduat ve kredi faizlerindeki düşüş eğilimine dikkat çekerken, reel sektörde hareketlenme beklentisini de dile getirdi.

"MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞECEK"

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından mevduat faizlerinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte mevduat faizlerinin yüzde 50'nin altına gerileyeceğini söyledi. Erdoğan, "Politika faizindeki düşüş, kredi faizlerinin de azalmasına yol açacaktır" diyerek, bankaların kredi faizlerini de aşağı yönlü revize edeceğini belirtti.

"REEL SEKTÖRDE HAREKETLENME BEKLENİYOR"

Faiz oranlarındaki düşüşün ekonomik yansımalarını değerlendiren Erdoğan, özellikle inşaat sektörü başta olmak üzere reel sektörde bir hareketlilik yaşanacağını vurguladı. "İnşaat sektörü başta olmak üzere reel sektörde bir kıpırdanma eğiliminin ortaya çıkacağını görebiliriz" ifadelerini kullanan Erdoğan, düşük faiz ortamının yatırımcıları teşvik edeceğini belirtti.

"EURO VE DOLARA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR"

Faiz indiriminin döviz piyasasına etkilerini de değerlendiren Erdoğan, euro ve dolar kurunda artış yaşanabileceğini ifade etti. "Euro ve dolarda artış ortaya çıkacaktır" diyerek, faiz düşüşlerinin dövize olan talebi artırabileceğini söyledi. Erdoğan'a göre, bu durum ithalat maliyetlerini etkileyerek enflasyonist bir baskı da oluşturabilir.

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Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek
Haberler.com / Musa Kara - Ekonomi
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