Priştina Havalimanı'nda Yolcu Sayısında Büyük Artış

Limak'ın inşaat ve işletmesini üstlendiği Kosova'nın tek uluslararası havalimanı olma özelliğine sahip Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,20'lik artışla 2024'te 4 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kosova'da havacılık sektörü açısından önemli olan bu gelişme, havalimanı terminal binasında düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi ile ülkenin bakanları ve Priştina Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Öztürk katıldı.

Limak'ın devralmasından önce 1 milyon 400 bin yolcuya hizmet veren Priştina Havalimanı, 2013'te hizmete açılan yeni terminal binası sayesinde önemli bir atılım kaydetti ve 2024'teki yolcu sayısını iki katından fazla artırdı. Bu artışta, 2024'ün Ağustos ayında gerçekleştirilen terminal genişletme ve kapasite artırma yatırımları da önemli bir rol oynadı. Terminal kapı sayısının 8'den 12'ye yükseltilmesiyle Havalimanından yılda 1 milyon 200 bin yolcunun daha çıkış yapması sağlandı. Öte yandan 2024 başında Kosova'ya vize serbestisi getirilmesi de yolcu sayısının artışında etkili oldu.

"Uçuşlar daha rahat ve hızlı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın, bölgede önemli bir havacılık merkezi haline geldiğini ve stratejik bir turizm destinasyonu olduğunu belirtti.

Kurti, "Vizelerin serbestleştirilmesi, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen bölgesinde kısa süreli seyahat hakkı veriyor. Priştina Havalimanı aracılığıyla hem gidiş hem de dönüş yapan yolcular için uçuşlar artık daha rahat ve hızlı. Son dönemdeki çalışmalar neticesinde hava taşımacılığının geliştirilmesi için ek tesisler yapıldı ve havalimanı altyapısını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar atıldı. Kosova'nın kalkınmasında önemli bir gelişmeye tanıklık ediyoruz, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." açıklamalarında bulundu

Priştina Uluslararası Havalimanı CEO'su Hakan Öztürk ise Priştina Havalimanının yolcu trafiğinde yaşanan bu önemli artışın, en üst kalitede hizmet sunma konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu aktardı.

Limak olarak Priştina Havalimanında önemli altyapı yatırımlarına imza attıklarını vurgulayan Öztürk, pistin uzunluğunu 2 bin 500 metreden 3 bin 40 metreye çıkardıklarını ve kapasiteyi önemli ölçüde artıran bu gelişmeyle daha büyük uçakları ve daha fazla uçuşu karşılamaya başladıklarını ifade etti.

Yolcu yoğunluğu ve uçuş öncesi bekleme sürelerinde ciddi iyileştirmeler sağladıklarına ve hizmet kalitesinde de önemli bir ivme yakaladıklarına dikkati çeken Öztürk, "Bu iyileştirmeler yalnızca verimliliği artırmakla kalmadı, aynı zamanda genel seyahat deneyimine de olumlu yönde etki etti. Bu anlamda Priştina Havalimanı ile uluslararası seyahatleri kolaylaştırmaktan ve Kosova'nın dünyayla bağlantısına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Priştina'yı bölgede önemli bir merkez haline getirmeye yönelik çalışmalarımıza ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz. Tüm tarafların desteği ve iş birliği için teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.