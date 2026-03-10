Haberler

Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam

Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam Haber Videosunu İzle
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

28 Şubat'ta başlayan ve halen süren ABD/İsrail-İran savaşının Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğini durdurması ve Körfez ülkelerindeki petrol tesislerinin de hedef olması petrol fiyatlarını artırıyor. Gece yarısı zamlanan benzine yarın yeni zam göründü. 80 kuruş olarak yapılacak zam sonrası fiyatlar 62 lirayı bulacak.

  • Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapılacak.
  • Zam sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 61,12 liraya, Ankara'da 62,08 liraya ve İzmir'de 62,36 liraya çıkacak.
  • Son olarak gece yarısı motorine 53 kuruş, benzine 39 kuruş zam yapılmıştı.

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen petrol fiyatları akaryakıt piyasasına zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor.

YÜKSEK ZAMMA EŞEL MOBİL FRENİ

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litre fiyatına toplamda 3,19 liralık artış yapılacaktı. Ancak devreye alınan eşel mobil sistemi sayesinde bu artışın yüzde 25'i pompaya yansıtılacak. Bu miktar da 80 kuruş olacak.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Zam sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatının 61,12 liraya, Ankara'da 62,08 liraya ve İzmir'de ise 62,36 liraya çıkacağı öngörülüyor.

SON ZAM GECE YARISI GELMİŞTİ

Son olarak gece yarısı motorine 53, benzinde 39 kuruş zam yapılmıştı.

PETROL FİYATI DÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin yaptığı "savaş büyük ölçüde sona yaklaştı" açıklaması küresel piyasalarda iyimserlik yarattı. Açıklamanın ardından ABD borsalarında yükseliş görülürken, enerji piyasalarında da dikkat çeken bir hareket yaşandı.120 dolar seviyesine kadar çıkan brent petrol fiyatı 90 dolar seviyesine indi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

  • Motorin: 65,12
  • Benzin: 60,32

Ankara

  • Motorin: 66,39
  • Benzin: 61,22

İzmir

  • Motorin: 61,56
  • Benzin: 66,39
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı

ABD'nin saldırı mesajına Arakçi'den sürpriz teşekkür
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı

24 yılla aranan firari bakın nerede yakalandı! Polis bile şaştı kaldı