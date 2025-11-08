Polisan Holding 2025'in İlk 9 Ayında 4,66 Milyar Lira Gelir Elde Etti

Polisan Holding, 2025 yılının 9 ayında 4,66 milyar lira konsolide gelir elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Polisan Holding, yılın 9 aylık dönemini içeren finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde 4,66 milyar lira konsolide gelir elde eden holdingin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 767 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Holding, yılın üçüncü çeyreğinde ise 1,6 milyar lira gelir ve 243 milyon lira FAVÖK elde etti.

Bilanço disiplinine öncelik vererek yeniden yapılanma adımlarında önemli ilerlemeler kaydeden şirkette, boya grubu iştiraklerinde kısmi bölünme sürecinin başlatılması, Polisan Hellas'ta üretimin durdurulması, faaliyet giderlerinin azaltılması ve finansal borçların yapılandırılması, yılın ilk 9 ayındaki öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

Polisan Holding'in boya grubu iştiraklerinin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulan Marmara Holding AŞ'ye devri işlemi tamamlandı. Kısmi bölünme süreci kapsamında gerçekleştirilen Polisan Holding'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, Marmara Holding'in kuruluşu tescil edildi. Polisan Holding'in Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret AŞ ile Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret AŞ'de sahip olduğu iştirak payları da Marmara Holding'e devredildi. Marmara Holding, "MARMR" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Hellas paylarının devri için görüşmeler devam ederken, operasyonel zararların konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisini azaltmak adına faaliyetler durduruldu ve faaliyet giderleri en düşük seviyeye indirildi.

Polisan Hellas tarafında ise faaliyet zararlarının konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisini azaltmak adına haziran ayında faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi. Üçüncü çeyrekte operasyonel maliyetler en düşük seviyeye indirilirken, şirketin finansal borçları da gerçekleştirilen sermaye artırımı yoluyla kapatıldı. Hellas paylarının satışı için potansiyel alıcılarla görüşmeler ise devam ediyor.

"Sektörde rekabet koşullarını zorlaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polisan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cantekin Dinçerler, 2025'in üçüncü çeyreğinde küresel ve yerel ekonomik belirsizliklerin etkisini sürdürdüğünü, özellikle Avrupa kimya sanayisindeki zayıf talep, yüksek enerji maliyetleri ve düşük kapasite kullanımının sektörde rekabet koşullarını zorlaştırdığını belirtti.

Dinçerler, Türkiye'de iç talepteki zayıflama ve finansman maliyetlerindeki artışın sanayi üretimi üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü belirterek, "Kur tarafında görece bir istikrar görülse de, kur-enflasyon makasının daralmış ancak henüz kapanmamış olması, ihracatçı sektörler açısından baskı yaratmayı sürdürüyor. Tüm bu koşullar altında, mali disiplinimizi koruyarak operasyonel verimliliğimizi artırmaya ve stratejik önceliklerimize odaklanmaya devam ettik." ifadelerini kullandı.