Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi

Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile geri kazanım katılım paylarının 2024 yılında geçerli olacak tutarlarını belirledi. Buna göre 2019 yılından beri 25 kuruşa satılan plastik poşetlerin tüketiciye satış fiyatı değişmedi.

GERİ KAZANIM PAYI 60 KURUŞ OLDU

Marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlendi. Alışveriş poşetlerinin 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi.

İşte ürün ürün geri kazanım katılım payları: