Bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Plast Eurasia İstanbul Fuarı kapılarını açtı. Fuarda en son teknolojiler ve yenilikler sergilenirken, 1400'ün üzerinde katılımcı firma, 65 binden fazla sektör profesyoneli ile bir araya geliyor.

Bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Plast Eurasia İstanbul Fuarı kapılarını açtı.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) işbirliği ile düzenlenen fuarda en son teknolojiler ve yenilikler sergilenirken, 1400'ün üzerinde katılımcı firma, 65 binden fazla sektör profesyoneli ile bir araya geliyor.

Fuarda, Almanya, Danimarka, İran, Rusya, İtalya, Polonya, Çin, İspanya gibi dünyanın dört bir yanından katılımcılar ürünlerini sergiliyor.

Fuarın açılışına, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Eski Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ve sektör temsilcileri katıldı.

Avrasya bölgesinin en önemli ve en büyük fuarı olan Plast Eurasia İstanbul, bu yıl hem katılımcı hem sergi salonu hem de ziyaretçi anlamında kendi rekorlarını kırmayı hedefliyor.

Açıklamada, açılış konuşmasına yer verilen Büyükçekmece Kaymakamı Tuna, fuarın sektörün ihracat gerçekleştirdiği pazarlar ve sürdürülebilirliğe katkı sağladığını belirterek, "Yurt dışında büyüme kararı veren, bu şekilde güzel bir fuar merkezi oluşturan Tüyap yönetimine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç de "Bu fuarın içindeki firmalar ve ortaya sürdükleri teknolojiler ulaşılabilir, kullanılabilir ve üretimi yapılabilir şekilde teknolojilerdir. Ayağı yere basan ürünler ve makineler ön plana çıkıyor. Atık konusu gerçekten çok önemli. Plastik sektörünün kendi imajı ile ortaya çıkarttıkları yenilikleri ile plastik atıklarını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Önümüzdeki seneler içinde en az 5 milyon tonluk bir kapasiteyi sağlayacak ham madde tedarikini sağlamamız gerekiyor." görüşlerini kaydetti.

Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal da fuarın 32. kez gerçekleştirildiğini anımsatarak, Tüyap içinde de 45. yıllarını kutuladıklarını, 32 yıl içinde çok güzel birliktelik sağladıklarını belirtti.

"Geri dönüşüm için ciddi çaba sarf ettik"

Törene katılan eski Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede de geri dönüşüm konusunda PAGEV ile ciddi çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Malzemelerin takibi ve geri dönüşü yapılacak mekanların düzenlenmesini sağlıyorduk. Özellikle plastik sektöründeki geri dönüşüm konusunda belli alanları ayırmak gerekiyor. Geri dönüşüm malzemelerinin ambalajlanması da çok önemlidir. Bu geri dönüşüm makinelerimiz ve tesislerimizin kendilerine has sanayi alanında faydalarını görüyorum." açıklamasında bulundu.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü Ersözlü de bu yıl 120 bin metrekare alanda, 14 salonda, 43 ülkeden 1400 üzerinde firma ve firma temsilciliğini profesyonel alıcılar ile buluşturduklarını aktardı.

Ersözlü, "PAGEV ile yapmış olduğumuz değerli işbirliği neticesinde her yıl daha ileriye taşıdığımız fuarımız, iki yeni salonun da eklenmesi ile büyümesine devam etti. Geçtiğimiz yıla oranla katılımcı firma sayımız yüzde 22 artarken, fuar alanı metrekaremiz yüzde 15, yabancı katılımcı firma metrekaremiz de yüzde 73 büyüme gösterdi." bilgisini verdi.

"Plast Eurasia yüzde 20 büyüdü"

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Eroğlu da vakıf olarak kredibilite, nitelikli eleman ve yer gibi birçok sorunu çözdüklerini vurguladı.

Eroğlu, "Partnerimiz Tüyap ile 31 yılda bir dünya markası haline getirdiğimiz Plast Eurasia, bu yıl yüzde 20 büyüme gösterdi. Ziyaretçi sayımızı artırdık. Talep patlaması yaşadığımız bir yıl oldu." ifadelerini kullandı.

Plastik endüstrisinin lider markalarının sergileyeceği binlerce ürünü bir arada inceleme fırsatı yakalayacak olan ziyaretçiler fuarda, makine ve hammadde ana başlıkları altında en yeni ürün ve hizmetleri yakından görme şansı yakalıyor.

Fuarın yurt dışı katılımcı sayısı yüzde 73 oranında arttı. Açılışa 2 ay kala satışların tamamlandığı fuarda, 2023'te iki yeni salon daha ziyarete açıldı. Fuar, 3 gün boyunca 10.00-18.00, son gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.