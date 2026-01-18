Haberler

PLASFED'den Ankara'da savunma sanayisi ve iş dünyasına ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) heyeti, Ankara'da savunma sanayisi ve iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği iki günlük programda, yerli üretim ve sürdürülebilir sanayi politikalarını ele aldı. TUSAŞ, HAVELSAN ve ASELSAN'a yapılan ziyaretler, sektörler arası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) heyeti, Ankara'da savunma sanayisi ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

PLASFED'den yapılan açıklamaya göre, PLASFED'in gerçekleştirdiği iki günlük program kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), HAVELSAN, ASELSAN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ziyaret edildi.

Program boyunca sanayi, teknoloji ve ticaret ekseninde işbirliği olanakları ele alınırken yerli üretim, tedarik zinciri ve sürdürülebilir sanayi politikaları ön plana çıktı.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen Ankara programı, federasyonun sanayinin tüm bileşenlerini kapsayan bütüncül yaklaşımını ve yüksek temsil kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Program kapsamında savunma sanayisinin küresel ölçekte başarılarıyla öne çıkan üç öncü kurumu TUSAŞ, HAVELSAN ve ASELSAN'a yapılan ziyaretler, PLASFED'in yüksek katma değerli üretim ve stratejik sektörlerle kurduğu güçlü bağın somut bir göstergesi oldu.

Ziyaretlerin ardından ev sahibi kurumların yönetimlerine PLASFED tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, savunma sanayisinin Türkiye'nin sanayi ve teknoloji yolculuğundaki kritik rolüne dikkati çekti.

Karadeniz, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, bugün yalnızca teknolojik kapasitesiyle değil, yerli ve milli üretim anlayışıyla da Türkiye'nin göz bebeğidir. TUSAŞ, HAVELSAN ve ASELSAN ülkemizin mühendislik gücünü, AR-GE yetkinliğini ve sanayi vizyonunu dünyaya gösteren öncü kuruluşlardır. PLASFED olarak, bu güçlü ekosistemin bir parçası olmaktan ve sanayimizin tüm bileşenleriyle birlikte üretim gücünü büyütmekten büyük gurur duyuyoruz."

Ömer Karadeniz, sanayi kuruluşları, odalar ve çatı kurumlarla kurulan temasların, sektörler arası işbirliğini güçlendirdiğini ve üretim ekosisteminin sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
İspanya'daki uyuşturucu operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 7 gözaltı

Gemiye çıkan polisi bile şaşkına çeviren operasyon İstanbul'a sıçradı
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak