PLASFED'den Ankara'da savunma sanayisi ve iş dünyasına ziyaret

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) heyeti, Ankara'da savunma sanayisi ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

PLASFED'den yapılan açıklamaya göre, PLASFED'in gerçekleştirdiği iki günlük program kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), HAVELSAN, ASELSAN, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ziyaret edildi.

Program boyunca sanayi, teknoloji ve ticaret ekseninde işbirliği olanakları ele alınırken yerli üretim, tedarik zinciri ve sürdürülebilir sanayi politikaları ön plana çıktı.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen Ankara programı, federasyonun sanayinin tüm bileşenlerini kapsayan bütüncül yaklaşımını ve yüksek temsil kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.

Program kapsamında savunma sanayisinin küresel ölçekte başarılarıyla öne çıkan üç öncü kurumu TUSAŞ, HAVELSAN ve ASELSAN'a yapılan ziyaretler, PLASFED'in yüksek katma değerli üretim ve stratejik sektörlerle kurduğu güçlü bağın somut bir göstergesi oldu.

Ziyaretlerin ardından ev sahibi kurumların yönetimlerine PLASFED tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, savunma sanayisinin Türkiye'nin sanayi ve teknoloji yolculuğundaki kritik rolüne dikkati çekti.

Karadeniz, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, bugün yalnızca teknolojik kapasitesiyle değil, yerli ve milli üretim anlayışıyla da Türkiye'nin göz bebeğidir. TUSAŞ, HAVELSAN ve ASELSAN ülkemizin mühendislik gücünü, AR-GE yetkinliğini ve sanayi vizyonunu dünyaya gösteren öncü kuruluşlardır. PLASFED olarak, bu güçlü ekosistemin bir parçası olmaktan ve sanayimizin tüm bileşenleriyle birlikte üretim gücünü büyütmekten büyük gurur duyuyoruz."

Ömer Karadeniz, sanayi kuruluşları, odalar ve çatı kurumlarla kurulan temasların, sektörler arası işbirliğini güçlendirdiğini ve üretim ekosisteminin sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sunduğunu vurguladı.