Piyasaların gözü BoJ'un faiz kararından çok vermesi beklenen "şahin" mesajlarda

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) cuma günkü toplantısında politika faizini sabit bırakması beklenirken, artan enflasyonist baskılar ve değer kaybeden yenden dolayı bankanın ileriye dönük politikalarına yönelik şahin mesajlar vermesi öngörülüyor.

Japonya, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin tırmanması ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerden kaynaklanan enflasyonist baskılardan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Dolar/yen paritesinin 163,98 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıkması da Japon ekonomi yönetiminin kura müdahale edebileceğine dair beklentileri artırdı.

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle haziran ayında politika faizinde artırıma giden BoJ'un temmuz ayını ise pas geçmesi bekleniyor. Buna karşın bankanın ileriye dönük politikalarına yönelik şahin mesajlar vermesi öngörülüyor.

Jeopolitik riskler ekonomik verilere de yansıdı

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerden kaynaklı riskler Japonya'da açıklanan ekonomik verilere de yansıdı. Ülkede açıklanan makroekonomik veriler enflasyonun hızlandığına işaret etti.

Ülkede haziranda yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile beklentilere paralel gerçekleşse de önceki aya göre yükseliş gösterdi. Ayrıca yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkede çekirdek enflasyon haziranda yüzde 1,6 olarak gerçekleşti ve mayıs verisine göre hızlandı.

Diğer taraftan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yıllarca süren aşırı kemer sıkma politikalarından ayrıldıklarını belirterek, mali sıkılıktan çıkacaklarını söyledi. Japonya'da artan enflasyonist baskılar ve yendeki sert değer kaybından dolayı siyasi taraf ile BoJ yetkilileri arasında görüş ayrılıkları ve ayrışmalar olabileceğine yönelik öngörüler de öne çıkıyor.

BoJ'un enflasyonun yükselme risklerine ilişkin endişeleri ortadan kalkmayacak

Capital Economics Asya Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ham petrol fiyatlarının yeniden yükselmesinin BoJ'un ekonomik faaliyetlerde aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalacağı anlamına geldiğini söyledi.

Bununla birlikte, "yen"in değer kaybetmesinin enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyon risklerini daha da artırdığını ifade eden Thieliant, "BoJ, ekim ayında faiz oranlarını yeniden artırmaya hazırlanıyor. Politika faizinin 2027 yılı sonuna kadar piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 2 seviyesine ulaşması bekleniyor." dedi.

Thieliant, bankanın enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğu yönündeki görüşünü sürdüreceğini belirterek, BoJ'un enflasyonun yükseleceğine ilişkin endişelerinin ortadan kalkmayacağını dile getirdi.

Faiz artırımı olabileceğine dair sinyaller yeni destekleyebilir

Avustralya merkezli finansal hizmetler şirketi Pepperstone Piyasa Stratejisti Ahmad Assiri de BoJ'un son toplantıda faiz artırımına gitmesinin ardından bu hafta politika faiz oranını yüzde 1 seviyesinde değiştirmeyeceği yönünde yaygın bir beklenti olduğunu söyledi.

Piyasaların bankanın bundan sonraki politikalarına yönelik ipuçları elde etmek amacıyla bankanın güncellenmiş tahminlerine ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarına odaklanacağını ifade eden Assiri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BoJ'un açıklamasında bir ölçüde fiyat baskısı, ücret artışlarının güçlü seyretmesi olması ve zayıf yenin fiyatlar üzerindeki devam eden etkisinin desteğiyle, hafifçe şahin bir tonu sürdürmesi bekleniyor. Banka, ekonomik görünümünü de hafifçe yukarı yönlü revize edebilir, bu da enerji fiyatlarındaki artışla ilgili küresel belirsizliklere rağmen Japonya'nın büyümesinin planlandığı gibi devam edeceğine dair güven sinyali verecektir. Piyasa katılımcıları için Boj'un vereceği mesaj faiz kararından daha önemli olabilir."

Assiri, BoJ'un bu yıl içinde bir faiz artışına daha gideceğine yönelik güvenin güçlenmesinin yeni destekleyebileceğini ve Japon devlet tahvili getirilerini yükseltebileceğini söyledi. Buna karşın, özellikle Fed'in şahin bir duruş sergilemesi halinde BoJ yetkililerinden gelebilecek daha temkinli açıklamaların yen üzerindeki baskıyı artırabileceğini kaydetti.

"Vadeli işlemler faizin sabit bırakılmasına yüzde 96 olasılık veriyor"

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz da BoJ'un son toplantısında, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1'e çıkardığını anımsatarak, bankanın şimdi kararın etkisini görmek isteyeceğini belirtti.

Piyasa beklentilerinin de bu doğrultuda şekillendiği ifade eden Kaymaz, "Vadeli işlemler faizin sabit bırakılmasına yüzde 96 olasılık veriyor. Fakat faizin sabit kalması sıkılaşmanın bittiği anlamına gelmiyor. Ekonomi ve enflasyon tahminlere uygun giderse artışlar sürecek." dedi.

Kaymaz, diğer taraftan toplantıda muhalif seslerin de takip edileceğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Faizin nötr seviyeye daha hızlı yaklaşmasını isteyen üyeler var. Söz konusu üyeler o seviyeyi yaklaşık yüzde 2 civarında görüyor. Dolayısıyla, şahin üyelerin nazarında BoJ, yolu henüz yeni yarılamış vaziyette. O bakımdan bu haftaki toplantı bir sonraki faiz artışı hakkında da daha fazla fikir verebilir. Bu bakımdan analistler, sonraki artışın görece çabuk olup olmayacağına dair sinyaller kovalayacaktır."

"BoJ'un resmi hedefi yen değil, enflasyon"

Kaymaz, bankanın bu haftaki görünüm raporunun da önemine dikkati çekerek, BoJ'un büyüme tahminini yüzde 0,5'ten yaklaşık yüzde 0,8'e çıkarabileceğini aktardı.

Diğer taraftan kur meselesine değinen Kaymaz, dolar karşısında zayıf yenin faiz artırım takvimini öne çekebileceğini kaydetti.

Kaymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BoJ'un resmi hedefi yen değil, enflasyon. Ama banka kur zayıflığına fiyatlar üzerinden bakıyor. Bu bakımdan ithal gıda ve enerji üzerinden enflasyon geçişi hızlanırsa örneğin, BoJ'un bekleme alanı daralacaktır. Öbür tarafta hükümet var. Başbakan Takaichi, büyümeyi kamu harcamalarıyla desteklemek istiyor. Yüksek faiz bu programı pahalılaştırır. Ekonomiyi de erken soğutabilir. O yüzden hükümetin yavaş artış istediği de biliniyor."

Kaynak: AA