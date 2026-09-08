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Piyasalarda gün ortası

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- İstanbul serbest piyasada dolar 48,4598 liradan, avro 56,3201 liradan satılıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 azalışla 14.102,43 puan oldu.

Dün günü 14.151,59 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 0,22 puan artışla 14.151,80 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,15 puan ve yüzde 0,35 azalışla 14.102,43 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.087,44, en yüksek 14.159,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 1,63 ve mali endeks yüzde 0,22 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 41'i düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Akbank ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 402 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,37, bileşik getirisi yüzde 39,68 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1614, sterlin/dolar paritesi 1,3529 ve dolar/yen paritesi 153,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,4598 liradan, avro 56,3201 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 402 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,65 artışla 98,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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