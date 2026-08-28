BIST 100 Güne Düşüşle Başladı, İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kazanarak 14.589,30 puana yükseldi.

Dün günü 14.575,51 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 31,81 puan ve yüzde 0,22 azalışla 14.543,70 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,79 puan ve yüzde 0,09 artışla 14.589,30 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.511,04, en yüksek 14.617,21 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,40 ve sanayi endeksi yüzde 0,90 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,34 ve mali endeks yüzde 0,58 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken 32'si düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Astor Enerji, Tüpraş, Akbank ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 610 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 159,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,2460 liradan, avro 56,2060 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 610 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 azalışla 88,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA