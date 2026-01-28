Haberler

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi Haber Videosunu İzle
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doların sert düşüşü ve küresel belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman talebi artarken, ons altın 5 bin 247 dolar seviyesine, gram altın ise 7 bin 324 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

  • Ons altın 5.243,58 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Gram altın 7.305 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı.
  • ABD doları yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti.

Doların sert düşüşü ve artan jeopolitik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları beklenirken altın fiyatları yeni rekorlara imza attı.

ONS ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Ons altın çarşamba günü yüzde 1,1 artışla 5 bin 243,58 dolara yükseldi. Gün içinde 5 bin 247,21 doları gören ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altın, yıl başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 3,1 yükselişle 5 bin 237,70 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA SERT YÜKSELİŞ

Ons altındaki yükseliş, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 1,11 artışla 7 bin 305 liraya yükseldi. Gün içinde 7 bin 324 lirayı gören gram altın, tarihi rekor kırdı.

DOLAR DÖRT YILIN DİBİNDE

ABD doları, yaklaşık dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürürken satış baskısı arttı. ABD Başkanı Donald Trump'ın doların değeriyle ilgili açıklamaları, piyasalarda "zayıf dolar" algısını güçlendirdi. Analistler, dolar cephesindeki bu kırılmanın altın fiyatlarına güçlü destek sağladığını vurguladı.

TRUMP ETKİSİ VE FED BEKLENTİSİ

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin dolar ile güçlü ters korelasyondan beslendiğini belirtti. Wong, Trump'ın açıklamalarının ABD seansında fiyatları yukarı taşıdığını ifade etti. Trump, kısa süre içinde yeni Fed başkanı adayını açıklayacağını ve yeni yönetimle birlikte faizlerin düşeceğini öngördüğünü söyledi. Piyasalar, Fed'in ocak toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor.

6 BİN DOLAR SENARYOSU GÜNDEMDE

Deutsche Bank, kalıcı yatırım talebi ve merkez bankalarının dolara alternatif varlıklara yönelmesi nedeniyle altının 2026 yılında ons başına 6 bin dolara yükselebileceğini öngördü. Kısa vadede ise teknik direnç seviyesinin 5 bin 240 dolar civarında olduğu belirtildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELİŞTE

Spot gümüş yüzde 1,9 artışla 115,11 dolara yükseldi. Gümüş, haftanın başında 117,69 dolarla rekor kırmıştı ve yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 60 prim yaptı. Platin yüzde 2 artışla 2 bin 692,60 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,4 yükselişle 1.961,68 dolardan işlem gördü.

TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ

ABD'de tüketici güveni, zayıflayan istihdam piyasası ve yüksek fiyatların etkisiyle ocakta son 11,5 yılın en düşük seviyesine indi. Bu tablo, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini hızlandırdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasta:

Salak haberci aynı haberi bida paylaşmış

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Asil yangin fakirin kira derdinde sofrasinda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

GEÇEN SENE 560 GRAM ALTIN ALMIŞTIM GRAMI 3 BİNDEN ŞİMDİ UÇTU MÜBAREK.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Trabzon'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı

Bir kentimizdeki tüm ormanları sardı! Temas edenin vay haline
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Trabzon'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek