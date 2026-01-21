Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki ısrarı Avrupa ile yeni bir ticaret savaşı riskini gündeme taşırken, NATO içindeki dengelere ilişkin endişeler güvenli liman talebini artırdı. Doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları tarihi zirvelere çıktı.

ONS ALTIN 4 BİN 800 DOLARIN ÜZERİNDE

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısı altına güçlü alım getirdi. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,8 artışla 4 bin 849 dolara yükselerek tarihi rekor kırdı. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1 primle 4 bin 813,50 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Ons altındaki sert yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yüzde 1,9 artışla 6 bin 751 liraya çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRÖNLAND GERİLİMİ JEOPOLİTİK ENDİŞELERİ TIRMANDIRDI

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, yükselişin temelinde ABD'ye duyulan güven kaybının yer aldığını söyledi. Rodda, Trump'ın Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi tehditleri ve Grönland'ı kontrol altına alma baskısının küresel jeopolitik endişeleri belirgin şekilde artırdığını vurguladı. Trump, Salı günü Grönland hedefinden "geri dönüş olmadığını" söylerken, gerekirse güç kullanma ihtimalini de dışlamadı. Ardından NATO müttefiklerine sert mesajlar verdi ancak daha sonra "NATO'nun da bizim de çok mutlu olacağı bir çözüm bulacağız" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DAN NET VE SERT MESAJ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Davos'taki açıklamasında Avrupa'nın zorbalığa boyun eğmeyeceğini söyledi. Macron, Trump'ın Grönland tehdidi ve yüksek gümrük vergileri baskısına teslim olmayacaklarını açıkça dile getirdi.

DOLAR VE TAHVİLLER SATILDI, ALTINA KAÇIŞ HIZLANDI

Rodda'ya göre yatırımcılar doları ve özellikle uzun vadeli ABD tahvillerini satarken altına yöneldi. Piyasalar, şu aşamada altına ABD para biriminden daha fazla güven duyuyor. Dolar, euro ve İsviçre frangı karşısında üç haftanın diplerine yakın seyrederken, Asya borsaları üçüncü gününde de geriledi. Küresel tahvil satışları ise şimdilik yavaşlama sinyali verdi. Zayıf dolar, dolar bazlı metallerin yabancı alıcılar için daha ucuz hale gelmesine de katkı sağladı.

FED BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Piyasalar, Trump'ın faiz indirimi çağrılarına rağmen ABD Merkez Bankası'nın 27–28 Ocak toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor. Getiri sağlamayan altın, düşük faiz ortamlarında genellikle daha güçlü performans gösteriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Spot gümüş yüzde 1 düşüşle 93,59 dolara gerilerken, önceki gün 95,87 dolarla rekor kırmıştı. Platin yüzde 0,7 kayıpla 2.445,96 dolara indi, gün içinde 2.511,80 doları gördü. Paladyum ise yüzde 0,5 düşüşle 1.857,19 dolardan işlem gördü.