Pirinç sapı, tescilli Bafra zembiline can verdi

Samsun'da coğrafi işaretli Bafra zembilinin üretiminde değerlendirilen pirinç sapı hem geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına hem de kadınların ekonomik kazanç elde etmesine katkı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bitkisel Örücülük Ustası Hülya Yangın Ertekin, Bafra Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) ile İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde dezavantajlı gruplara yönelik bitkisel örücülük eğitimi verdiklerini söyledi. Ertekin, kursiyerlerin el sanatları yoluyla aile ekonomilerine katkı sağlamalarını hedeflediklerini belirterek, üretilen ürünlerin festival ve pazarlarda satışa sunulduğunu, elde edilen gelirin kursiyerlere verildiğini ifade etti.

Coğrafi işaretli Bafra zembilinin üretimine ağırlık verdiklerini dile getiren Ertekin, "Bafra zembilinin ana yapısını mısır yaprağı ve kındıra sazı oluşturuyor. Ancak kındıra sazının temini oldukça zahmetli. Milli parklardan izin alınması, ücret ödenmesi ve belirli dönemlerde biçilebilmesi üretimi zorlaştırıyor. Aynı zamanda çeltik üreticisi olduğum için hasat sonrası ortaya çıkan pirinç saplarını değerlendirmeyi düşündüm. Hayvanların tüketmediği bu saplar, çoğu zaman yakılarak yok ediliyor. Pirinç sapını kındıra gibi eğirerek halat haline getirdik ve zembilin iskeletinde denedik. Kındıra sazının sağladığı dik duruşu pirinç sapının da sağladığını gördük ve başarılı sonuçlar elde ettik" dedi.

ADEM kursiyerlerinden Yasemin Kurtoğlu ise zembil örmeyi öğrendiklerini belirterek, "Zembilleri çeltik sapından yapıyoruz. Kındıra sazı olduğunda onu, olmadığı zaman ise pirinç sapını kullanıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri pazarlarda satarak gelir elde ediyoruz. ADEM'in sağladığı desteğin yanı sıra bu satışlar da aile bütçemize katkı sağlıyor" diye konuştu.

Bafra'nın önemli tarım ürünlerinden biri olan pirincin sapları, bu çalışma sayesinde yakılarak yok edilmek yerine hem geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına hem de kadınların ekonomik kazanç elde etmesine katkı sunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı