Pınar Taşdelen Engin Finlandiya'nın Bursa Fahri Konsolosu Oldu

Uludağ Tekstil ihracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Finlandiya'nın Bursa Fahri Konsolosluğuna atandı. Taşdelen Engin iş, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı törenle konsolosluk nişanını alırken, Fahri Konsolosluk binası da resmen hizmete açıldı.

Özellikle eğitim sektöründeki büyük başarısı ve inovasyon konusunda uyguladığı projelerle dünyada parmakla gösterilen Finlandiya'nın Fahri Konsolosu olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, törende yaptığı konuşmada "Bugün benim için sadece kişisel bir dönüm noktası değil, aynı zamanda iki ulusu birbirine bağlayan güçlü bağların artarak devam edeceğinin hatırlatıcısı olacak. Özellikle ticaret, kültür ve inovasyon alanlarında Finlandiya ve Türkiye arasındaki kalıcı ilişkileri kurmak için buradayız. Bu ortaklıklar aracılığıyla iş birliğini ve karşılıklı büyümeyi teşvik edebiliriz" dedi.

Yeni dönemde iki ülke arasında iş birliğini geliştirmek için çalışacaklarını kaydeden Pınar Taşdelen Engin, "Finlandiya, güçlü eğitim sistemi, kapsamlı sosyal refah programları, sürdürülebilirlik ve inovasyona olan bağlılığıyla ön plana çıkan, dünyanın en mutlu ve en gelişmiş ülkelerinden birisidir. Finlandiya'da büyük bir tekstil, otomotiv, mobilya veya makine endüstrisi olmasa da yenilikçi ruhu ve ileri görüşlü projeleriyle ünlüdür. Bursamız ise tekstil, otomotiv, makine ve tarım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli bir üretim ve ihracat merkezi olarak hizmet veriyor. Finlandiya'nın inovasyondaki güçlü yanlarını Bursa'nın yerleşik endüstrileriyle birlikte kullanarak, her iki bölgede de sürdürülebilir büyümeyi yönlendiren faydalı bir ortaklık oluşturabiliriz" diye konuştu.

Finlandiya Cumhuriyeti Büyükelçisi Pirkko Hamalainen ise konuşmasında iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine dikkat çekerek "Fahri Konsolosluk görevine atanan Pınar Taşdelen Engin'in gerek iş dünyasındaki geçmişi gerekse stratejik ortaklıklardaki liderliği yanında hem Türk hem de uluslararası pazarlara ilişkin derin anlayışı ile ortak vizyonu savunmak için eşsiz bir konumda olduğunu vurguladı. Büyükelçi konuşmasında "İş birliğimizi ve tüm harika şeyleri görmeyi dört gözle bekliyorum"dedi. - BURSA