Petrol Ofisi Samandıra'da İki Yeni Akaryakıt İstasyonu Açtı

Petrol Ofisi Samandıra'da İki Yeni Akaryakıt İstasyonu Açtı
Petrol Ofisi Grubu, Anadolu Otoyolu üzerinde İstanbul'un Samandıra bölgesinde açtığı iki yeni akaryakıt istasyonu ile hizmet ağını genişletti. Yılda 2,5 milyon araç girişi beklenen istasyonlar, modern mimarisi ve yüksek hizmet kalitesi ile sürücülere konfor sunmayı hedefliyor.

Petrol Ofisi Grubu, Anadolu Otoyolu güzergahındaki stratejik önemiyle öne çıkan ve İstanbul'un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Samandıra'da açtığı iki akaryakıt istasyonuyla, istasyon yatırımı faaliyetlerini sürdürüyor. Modern mimarisi, altyapısı ve hizmet kalitesiyle öne çıkan Petrol Ofisi Samandıra Güney ve Kuzey istasyonlarına yılda yaklaşık 2,5 milyon araç girişi bekleniyor.

Türkiye akaryakıt pazarının önde gelen firmalarından Petrol Ofisi Grubu, İstanbul'un en yoğun bölgelerinden Samandıra'da, Anadolu Otoyolu üzerine inşa ettiği iki istasyonuyla hizmet ağını genişletti. Stratejik konumları ve yüksek hizmet kapasiteleriyle sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bu istasyonların açılışı Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Ömür Gebeş ve Mirkelam Dinlenme Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mirkelam'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Petrol Ofisi Grubu Perakende Direktörü Ömür Gebeş, "Petrol Ofisi Grubu olarak yaklaşık 2 bin 700 istasyonla Türkiye'nin en geniş akaryakıt dağıtımcısı konumundayız. Yatırımlarımızı da bu bilinçle planlıyor, artık birer perakende noktası haline gelen istasyonlarımızdaki hizmet zincirini müşterilerimizin yolculuk deneyiminin bir parçası olarak tasarlıyoruz. Hedefimiz, her temas noktasında hız, kalite ve güveni bir arada sunan bir hizmet ekosistemi oluşturmak. Anadolu Otoyolu gibi ülke karayolu trafiğinin en stratejik güzergahlarından birinde açtığımız yeni istasyonlarımız da bu yaklaşımımızın bir yansıması. Yılda 180 milyonu aşkın taşıtın kullandığı İstanbul-Ankara güzergahında konumlanan yeni istasyonlarımızla sektörde perakende alanındaki liderliğimizi perçinlemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Yoğun araç trafiği ve artan müşteri talepleri göz önünde bulundurularak inşa edilen iki istasyon, akaryakıt ve madeni yağ satışlarının yanı sıra perakende hizmetleriyle de dikkat çekiyor. İstasyonlar, bir yakıt ikmal noktası olmasının yanı sıra sürücüler için mola ve yenilenme alanı olarak tasarlandı. Tesislerde yer alan Market Plus'lar; ürün çeşitliliği, iç mekan düzeni ve ikram seçenekleriyle sürücülere konforlu bir alışveriş ve dinlenme deneyimi sunuyor. Anadolu Otoyolu üzerinde seyahat eden sürücüler için tasarlanan Petrol Ofisi Samandıra Güney ve Kuzey istasyonlarına yılda yaklaşık 2,5 milyon araç girişi hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
