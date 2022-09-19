Petrol Ofisi CMO'su Sinan Seha Türkseven, en etkin 50 CMO arasında

Petrol Ofisi CMO'su Sinan Seha Türkseven, DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından hazırlanan Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey pazarlama yöneticilerinin değerlendirildiği 'En Etkin 50 CMO' listesine seçildi.

DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından, Türkiye'de 800'ün üzerinde organizasyonun üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşılarak oluşturulan 'En Etkin 50 CMO' listesi açıklandı. Türkiye'nin en etkin pazarlama yöneticilerinin bulunduğu bu yılki liste; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Karsak, Marmara Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Prof. Dr. Mert Uydacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şebnem Burnaz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Güçdemir ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Can Erdem'in de aralarında bulunduğu akademisyen ve sektör profesyonellerinden oluşan kurul tarafından belirlendi. 12 kişiden oluşan Araştırma Danışma Kurulu; CMO'ları, performans ve iş deneyimlerinin yanı sıra, pandemi sürecinde üstlendikleri sorumluk ve ortaya koydukları başarı üzerinden değerlendirdi.

Pazarlama dünyasının en iyilerinin seçildiği listede, Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin liderlerinden biri olan Petrol Ofisi'nin başarılı CMO'su Sinan Seha Türkseven de yer aldı. Aralık 2021 tarihinden bu yana şirkette CMO'luk görevini yürüten Sinan Seha Türkseven, şirketin gerek pazarlama gerekse de dijitalleşme noktasında hayata geçirdiği başarılı proje ve uygulamalarına öncülük eden isim oldu. Türkseven, bugüne kadar başarıyla yürüttüğü CMO'luk görevinin yanı sıra, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen fantezi futbol oyunlarından Sosyal Lig'i bünyesinde barından şirketin oyun dünyasındaki iştiraki Petrolig'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de yürütüyor.

Türkiye'nin "En Etkin 50 CMO" listesine giren isimlere, 22 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek 'CMO Summit 2022'de özel bir törenle ödülleri takdim edilecek.

"Başarımızın altında mutlak müşteri memnuniyeti var"

Şirketin, birçok açıdan olduğu gibi pazarlama alanında da başarıları ve ilkleri ile fark oluşturmaya devam ettiğini belirten Petrol Ofisi CMO'su Sinan Seha Türkseven, şunları söyledi:

"Petrol Ofisi'nin başarılarla dolu 81 yıllık köklü geçmişi boyunca müşteri daima odak noktası olmuştur. Bu anlayışla oluşturduğumuz pazarlama stratejimizin özünde de mutlak müşteri memnuniyeti yatıyor. Bunun için de sahada gözleme, veriye dayalı analizler yapıyor ve bu veriler ışığında da müşteri memnuniyetini artıracak adımlar atıyoruz. Özetle; geliştirdiğimiz ürünün ve sunduğumuz hizmetin hatta yaptığımız iletişim çalışmalarının tümünde müşteri memnuniyeti odak noktamızı oluşturuyor.

Müşteri deneyiminde mükemmelliğe erişebilmek adına da dijitalleşme ve teknolojiden de her alanda yararlanmaya çalışıyoruz. Hem istasyonlarımızla aramızdaki ilişkide hem de müşterilerimizle olan ilişkilerimizde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu kanallardan aldığımız geri bildirimlere yönelik hızlı aksiyonlar alarak, çözümler üretiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda ürün inovasyonları, istasyonların fiziksel standartları, personel hizmet kalitesi ve akaryakıt dışı hizmetler gibi farklı alanlarda yaptığımız yatırımlar ile müşteri memnuniyeti noktasında hep daha iyiyi hedefliyoruz.

Son dönemde yaptığımız bu çalışmalar sayesinde de özellikle pazarlama alanında artık fark oluşturan bir konu olan müşteri deneyiminde; müşteri memnuniyet skorumuz, marka sağlığı özelinde ise imaj skorumuz önemli bir gelişim gösterdi. Tüm bunların bir yansıması olarak da 2021 yılını yüzde 23,09'luk pazar payı ile Türkiye akaryakıt sektöründe geleneksel liderliğimizi devam ettirdik. Yine aynı şekilde madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki payımızı yüzde 31'e, madeni yağ pazarındaki payımızı ise yüzde 29,7'ye çıkararak, her iki alandaki liderliğimizi daha da pekiştirerek sürdürdük. Petrol Ofisi olarak, yeniliklerimiz ve ilklerimiz ile bundan sonra da sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL