Brent petrolün varili 90 doların üzerinde işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 90,48 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 88,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 88,1 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,7 artarak 90,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 83,70 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki çatışmaların hafta sonu tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin endişelerin artmasıyla haftaya güçlü yükselişle başladı. Brent petrol haziran ortasından bu yana ilk kez 90 doların üzerine çıkarken, WTI da son bir ayın en yüksek seviyelerini test etti.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Hacıabad kentine gece saatlerinde saldırı düzenlediğini bildirdi. Haberde, saldırıda sivil can kaybı olmadığı, konut ve ticari altyapıda da hasar meydana gelmediği belirtilirken, Hürmüzgan'ın son günlerde ABD tarafından birçok kez hedef alındığı ifade edildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu ise ABD'nin ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de inşası süren nükleer santral sahasını hedef aldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile bu hafta ateşkes sağlanamaması halinde gerilimin tırmanmasına hazırlıklı olunması yönünde arabulucu ülkelere mesaj ilettiği iddia edildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın İsrail'i hedef alması halinde hiçbir şarta bağlı kalmaksızın tüm güçleriyle saldıracakları tehdidinde bulundu.

Analistler bölgeden petrol ihracatının önümüzdeki günlerde daha da azalabileceğini ve piyasanın düşük stok seviyelerinden kaynaklanan arz risklerini henüz tam olarak fiyatlamadığını belirtirken, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısındaki düşüş de sevkiyatların yavaşladığına işaret etti.

Brent petrolde teknik olarak 90,05 doların destek, 90,53 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. ????????